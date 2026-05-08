「I’m hooked」の意味は？夢中な気持ちを伝えたいときに...！【1分英会話】

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ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

「I’m hooked」の意味は？

意外と難しいこのフレーズ。

ヒントは、「hook」が「引っかける」「釣り針」という意味であること。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は「ハマっている」でした！

「I’m hooked」は、「これにハマっている」「これに夢中になっている」ということを伝えるフレーズ。

ポジティブに「好きでたまらない」というニュアンスを伝えられます。

推し活や趣味の話にも使いやすいフレーズですよ。

「I’m hooked on this drama.」
（このドラマにハマってる）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。

ライター Ray WEB編集部