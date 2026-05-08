「I’m hooked」の意味は？夢中な気持ちを伝えたいときに...！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「I’m hooked」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
ヒントは、「hook」が「引っかける」「釣り針」という意味であること。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「ハマっている」でした！
「I’m hooked」は、「これにハマっている」「これに夢中になっている」ということを伝えるフレーズ。
ポジティブに「好きでたまらない」というニュアンスを伝えられます。
推し活や趣味の話にも使いやすいフレーズですよ。
「I’m hooked on this drama.」
（このドラマにハマってる）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部