「I’m hooked」の意味は？夢中な気持ちを伝えたいときに...！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

「I’m hooked」の意味は？ 意外と難しいこのフレーズ。 ヒントは、「hook」が「引っかける」「釣り針」という意味であること。 あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？ 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は「ハマっている」でした！ 「I’m hooked」は、「これにハマっている」「これに夢中になっている」ということを伝えるフレーズ。 ポジティブに「好きでたまらない」というニュアンスを伝えられます。 推し活や趣味の話にも使いやすいフレーズですよ。 「I’m hooked on this drama.」

（このドラマにハマってる） あなたはわかりましたか？ 毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！ ※解答は複数ある場合があります。

ライター Ray WEB編集部