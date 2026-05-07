◆女子プロゴルフツアー 今季メジャー初戦 報知新聞社後援 ワールドレディスサロンパスカップ 第１日（７日、茨城ＧＣ西Ｃ＝６７１８ヤード、パー７２）

今大会の大きな見所が１５番パー３だ。

今年は２０２３年以来、３年ぶりの西コース（Ｃ）開催。１６０ヤードだった１５番パー３は６２ヤードも短くなり、ツアー史上最短の９８ヤードに設定された。ティーエリアとグリーンの間には大きな池が広がる。グリーン前は傾斜になっており、芝は短く刈り込まれている。アマチュアのように直接の池ポチャはプロではあり得ないが、ピン位置が手前に設定された場合、バックスピンで池に落ちる危険が大。第１日のピンポジションは手前から６ヤードの難しい位置（実測値は９１ヤード）に設定され、池ポチャが連発した。

ツアー通算６勝の実力者、渡辺彩香（大東建託）も池ポチャの悲劇に遭った。５８度のウェッジで放った第１打は、ピン奥５ヤードの地点に着弾した。

「狙い通りの所に行って『まあまあかな』と思ったら、あれよあれよとボールが戻ってきて『え、ウソでしょ？』って。まさか池に落ちるとは思わなかった」と渡辺は悲劇を振り返った。

赤杭（くい）の場合、ボールが落ちた地点からピンに近づかない地点で２クラブ長以内から第３打を打てるが、今大会の１５番の池は黄色杭のため、打ち直しの第３打はティーエリアからとなる。

打ち直しの第３打は５４度のウェッジでスピンがかかり過ぎないようにショットし、ピン左２メートルにつけて第４打をねじ込み、ナイスボギーでしのいだ。「これ（が正解）だったんだ、と思った」。渡辺ほどの実力者でも１打目は、ワナにはまる難解ホール。日本プロゴルフ協会の茂木宏美コースセッティング担当は「ウェッジで、スピンコントロールの技術が求められます」と解説する。

渡辺は２バーディー、７ボギーの７７で７５位スタートと出遅れた。

平均スコアはパーを超える３・１８３３（難度は１８ホール中１３番目）。超ショートホールは易しそうで易しくない。最終日はピンがさらに手前の難しい位置に設定されることが予想される。ただ、距離は短いため、スピンコントロールに成功すればバーディーチャンスにもなる。失敗すれば池ポチャ…。超ショートホールは優勝の行方も左右する新しい名物ホールだ。（竹内 達朗）