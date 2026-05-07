【しまむら最新チラシ】高見え＆上品見え旬のスタイルがプチプラで叶う。ミッフィーグッズも大量入荷！《5月10日まで》

ファッションセンターしまむらが毎週発行しているチラシから注目アイテムを紹介します。

2026年5月6日から5月10日までの期間は、母の日のプレゼントにもぴったりなテーラードジャケットやシアーシャツ、コクーンパンツなど、デイリーにもちょっと特別な日のおでかけにも使えるおしゃれなトレンドアイテムに注目です。

また、ムーミンやミッフィーなど、人気のキャラクターアイテムも多彩なラインアップで登場しています。

きれいめアイテムが充実！

近藤千尋さんがイメージモデルを務める「SUNNY HOUSE」のレディースのトレンドアイテムに注目です。

羽織るだけでサマになる「テーラードジャケット」（1639円）やリラックス感漂う「デニムパンツ」（1639円）＆「イージーパンツ各種」（1639円）をはじめ、「シャツ各種」（1419円）、「シアーシャツ」（1639円）、「ブラウス各種」（1639円）、「サロペット」（2420円）、「コクーンパンツ」、「レースパンツ」（1639円）、「サンダル」（2970円）など、取り入れるだけで旬のスタイルが叶います。

きちんと感とこなれ感、さらにトレンド感まで網羅したSUNNY HOUSEの優秀アイテムで、夏の大人カジュアルを実践して。

大人に馴染むキャラクターアイテム♡

宝島社の女性雑誌「InRed」と「リンネル」がプロデュースする「SEASON REASON」からは、人気の「ムーミン谷のなかまたち」シーリーズの新作が今季も登場。北欧の空気を運んでくれるほっこり可愛らしいアイテムは、キャラクターものとはいえ大人女性にも優しく馴染む優れものです。

「Tシャツ各種」（1089円〜）や「ハーフパンツ各種」（1089円）、「七分丈パンツ」（1089円）、「ニットプルオーバー各種（1639円）、「ワンピース各種」（1639円）、さらに「バッグ各種」（2420円〜）や「パジャマ各種」（2420円）、「バスタオル」（1089円）など多彩なラインアップとなっているので、チェックしてみてください。

ミッフィーグッズも大充実

ミッフィーグッズは、「Tシャツ各種（レディース）」（1089円）や「七分丈パンツ（レディース）」（1089円）、「パジャマ各種（レディース）」（2420円）をはじめ、「カラビナ付ポーチ各種」（1419円）や「ヘアアイロンケース各種」（1089円）などつい集めたくなるキュートなバッグや小物などが大充実の品揃え。

「ハイキュー！！」も同じく「Tシャツ各種（レディース）」（1089円）や「収納ケース各種」（1419円）などはもちろん、「ペーパーエアフレッシュナー各種」（539円）といったドライブグッズも盛りだくさん。ハイキュー！！ファンは見逃せないラインアップです。

今週もしまむらでお買い物を楽しんで。

※画像は公式サイトより

（東京バーゲンマニア編集部）