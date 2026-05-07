推しのチャームポイントは「ギザ歯」――。学生たちの甘酸っぱい青春をチャーミングに描いた漫画『君の「ギザ歯」が見てみたい。』第4話がXで2000以上のいいねを集めている。

【漫画】『君の「ギザ歯」が見てみたい。』を読む

作者は本作と『なつめとなつめ more Perfume』を並行連載する空翔俊介（@syunsuke1009）。「絵は絶対に妥協しない」と語る彼に、キャラクターへの愛と制作のこだわりを聞いた。

――2000を超えるいいねが集まっていますが、反響はいかがですか？

空翔俊介（以下、空翔）：この漫画を見つけてくださり、本当に嬉しく思っています。読んで少しでも楽しんでもらえたなら描いて、よかったなと。

――タイトルにもなっている「ギザ歯」に着目した理由が気になります。

空翔：自分自身が「ギザ歯」を好きなところが大きいです。この先の作品の登場人物にもできるだけ「ギザ歯」の子を登場させよう、と思うくらいには個人的に好きなポイントになっています。

――第4話を書くのに意識したこと、展開を作る上で考えていることなどがあれば教えていただきたいです。

空翔：3話までは愛心ちゃんの可愛い部分を描いてきたので、物語を動かしたいなと思い、この展開にしたんです。それと間宮ちゃんを皆さんに知ってほしくて描いたのもありました。

普段から「この子たちが可愛く見えるように」、「少しでも彼女たちに興味を持って知りたいと思ってもらえるように」と考えて描いています。

――学生たちの制服の着こなしや髪型なども素敵だなと感じました。

空翔：髪型や服装はその時に気に入っているものや、こうだったら可愛いなとか思いながら描いています。個人的にダボっとした感じが特に好きなので、ダボダボ感は大切にしています。

――関西弁のセリフも効いているなと感じましたが、空翔さんも普段から関西弁を使用されていますか？

空翔：うち自身が地方に住んでいて、地元の方言が好きなのでそれを喋らせている感じです。自分も方言まじりで生活しています。

――作画面でのこだわりも聞きたいです。

空翔：こだわりは「小さいコマも大きいコマも全部可愛く」。バストアップならお顔が可愛くなるように、全身入る場合は全身で可愛く見えるように意識しています。

――本作と『なつめとなつめ more Perfume』の2作を並行して連載されていますが、空翔さんの効率的な仕事術などもあれば知りたいです。

空翔：仕事量は他の作家さんもいっぱい描いているので、まだまだだなと感じています。どんなに時間がなくても、絶対に絵を妥協しないことで後からの修正や直しが少なくなると思うんですよ。それが結果的に効率がいいんじゃないかなと。

――『君の「ギザ歯」が見てみたい。』は今後どう描いていくか、最後に教えてください。

空翔：このまま続けていけるなら、他の子たちのエピソードも描いてあげたいですね。でもこの先どうなるかわからないので、まずは最優先に愛心ちゃんと大和くんを描いていこうと思っています。

（文・取材=小池直也）