女優の唐田えりか（28）が6日までに「霜降り明星」せいや（33）のYouTubeチャンネルに出演。仕事がなかった時にどう過ごしていたかを明かした。

2人はフジテレビのドラマ「102回目のプロポーズ」で共演している。YouTubeには「本当に出たことないと思います。記憶にないほど出ていないです」という唐田にせいやは「助走とかなしで聞きますけど、仕事ないとき何していたんですか？」と直球で質問した。

唐田は苦笑しながらも「会社に住んでいました。事務所に住んでいましたね」と語り「その時期は事務所の人と向き合うっていう期間で、事務所にいて、半年間外に一歩も出なかったです」と明かした。

せいやが「大変でしたね」と言うと「一歩も出ていなくて、本当に髪の毛は伸びて行きました」と答え、「散髪とかどうしていたんですか？」には「私、1カ月に1.5センチくらい伸びると思うんですけど、相当、ロングになっていました。もう伸びっぱなしでした」と語った。

また、食事はどうしたのか？という質問には「自分で作っていました」と自炊していたと言い「事務所の方にお願いというか…、社長に今週欲しいものをメモに書いて。キャベツひと玉とかお願いしていました」と語った。