きのう午前、山形県酒田市の山林で山岳遭難した男性を探していた捜索隊が、身元不明の高齢男性の遺体を発見しました。

【写真を見る】近くではオスのクマが発見され駆除 酒田市の山で発見された高齢男性遺体に外傷 クマとの関連を調べる（山形）

その後の調べで、遺体の頭や腕には外傷があったほか、現場付近ではクマ１頭が駆除されていたことが新たに分かり、警察が関連を調べています。

■何があったのか

警察によりますと、きのう午前９時５０分ごろ、酒田市山谷の山林で捜索を行っていた警察などが身元不明の高齢男性の遺体を発見しました。

この山では、酒田市北俣に住む久松幸雄さん（７８）が３日に山菜採りに入ったまま行方がわからなくなっていました。

遺体が見つかったのは、久松さんの軽トラックが残されていた場所から南西に１５０メートルほどの山中です。

警察は遺体の特徴や発見場所などから、遺体が、行方不明となっている久松さんの可能性があるとみて身元の確認を急いでいます。

■頭と腕に外傷、現場付近でクマ発見





また、発見された遺体の頭と腕には、外傷があったということです。

さらに遺体が見つかったのとほぼ同じ時刻に、現場付近で体長およそ１メートルのオスのクマ１頭が発見され、その後、駆除されていたことが新たにわかりました。

警察は、今後司法解剖を行い詳しい死因を明らかにするとともに、頭などの外傷と

クマとの関連についても慎重に調べを進めるとしています。