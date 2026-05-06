GW最終日の高速道路で死亡事故です。6日朝、磐越自動車道で北越高校の生徒を乗せたマイクロバスが道路脇のガードレールなどに衝突しました。乗っていたのは男子ソフトテニス部の生徒で1人が死亡し、19人がケガをしました。



警察などによりますと、6日午前7時40分ごろ、福島県郡山市の磐越道上りで新潟県胎内市に住む無職の男性(68)が運転するマイクロバスが道路脇のガードレールなどに衝突し、乗っていた北越高校の生徒が車の外に投げ出されました。



■現場付近の住民

「ぶつかり方がすごかった。ガチャーンと音がしてどうしたらいいんだろうと。初めて、この高速道で事故なんて。」



■現場付近の住民

「人工呼吸をやっていた、1人だけ。ただの事故ではないと思った。」



乗っていたのは男子ソフトテニス部の生徒20人で1人が死亡し、2人が重傷。17人がケガをしました。この事故に1台の車が巻き込まれ、6人がケガをしています。



北越高校によりますと、バスは6日朝5時半ごろ学校を出発し、練習試合が行われる福島県富岡町に向かっていたということです。



■北越高校 灰野正宏校長

「どういう状況で事故が起こり、どのような原因があるのかは承知していない。残念ながら本校の生徒1名が亡くなったことについては痛恨の極み。」



北越高校がバスと運転手の派遣を依頼した会社の関係者は、UXの取材に対し「その仕事は請け負っていない」と話しています。警察が事故の詳しい原因を調べています。