乃木坂46金川紗耶、1st写真集タイトルは「好きのグラデーション」表紙4種も公開【コメント】
【モデルプレス＝2026/05/06】乃木坂46の4期生・金川紗耶が、6月30日に発売する1st写真集（DONUTS／主婦の友社）のタイトルが『好きのグラデーション』に決定。併せて、通常版表紙と書店限定版表紙3種類も公開された。
【写真】24歳乃木坂メンバー、ノースリーブで素肌全開
通常版表紙は撮影初日、クロアチア・ドゥブロブニクの絶景を一身に感じられるケーブルカー乗車時に撮影された1枚。清楚感のある装いで、大人な表情を浮かべる写真となっている。金川は「写真集撮影の記念すべき1ポーズ目の写真です。初めて訪れるクロアチアは、緊張よりもワクワクした気持ちのほうが大きかったです！」とコメントを寄せた。
また、楽天ブックス限定版表紙は現地でしか食べられないジェラートを片手に撮影された1枚。どこか儚げな表情が魅力的なカット。セブンネット限定版表紙は夜の明かりに包まれた、旧市街で撮影されたカット。大人の気品があふれる黒のドレスをまとった1枚だ。さらにSony Music Shop限定版表紙は夕日をバックに撮影されたカット。飾り気のないカジュアルな服装でこちらを振り返る1枚となっている。
「写真集を出すことが夢のひとつだった」と話す金川の念願のソロ写真集は、美しい自然に囲まれたクロアチア・ドゥブロブニクで撮影。街の人々の温かさに触れながら、これまで見せたことのない様々な表情を多数収録。一緒に旅をしているような気分になれる、等身大の“やんちゃん”の魅力を詰め込んだ。洋服が大好きな金川らしいファッショナブルな衣装からランジェリーや水着まで、抜群のプロポーションを持つ金川だからこそ着こなせる、衣装の数々にもこだわった。（modelpress編集部）
通常版表紙：写真集撮影の記念すべき1ポーズ目の写真です。初めて訪れるクロアチアは、緊張よりもワクワクした気持ちのほうが大きかったです！
楽天ブックス限定版表紙：ピンクと白のギンガムチェックのワンピースがとてもお気に入りでした！不意に撮られたような、ぽわんとした素の表情を引き出していただきました。
セブンネット限定版表紙：私にとって大好きな場所になった旧市街。映画のワンシーンに出てくるような街並みの中で、ドラマティックな雰囲気を出せるよう意識しました！
Sony Music Shop限定版表紙：これはカヌーを漕いだあとの写真です。この日に見た夕日はきっと一生忘れないんだろうなと思えるくらい綺麗でした。実は、急遽現地で調達した衣装なんです！
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◆金川紗耶1st写真集タイトルは「好きのグラデーション」
通常版表紙は撮影初日、クロアチア・ドゥブロブニクの絶景を一身に感じられるケーブルカー乗車時に撮影された1枚。清楚感のある装いで、大人な表情を浮かべる写真となっている。金川は「写真集撮影の記念すべき1ポーズ目の写真です。初めて訪れるクロアチアは、緊張よりもワクワクした気持ちのほうが大きかったです！」とコメントを寄せた。
◆金川紗耶、1st写真集
「写真集を出すことが夢のひとつだった」と話す金川の念願のソロ写真集は、美しい自然に囲まれたクロアチア・ドゥブロブニクで撮影。街の人々の温かさに触れながら、これまで見せたことのない様々な表情を多数収録。一緒に旅をしているような気分になれる、等身大の“やんちゃん”の魅力を詰め込んだ。洋服が大好きな金川らしいファッショナブルな衣装からランジェリーや水着まで、抜群のプロポーションを持つ金川だからこそ着こなせる、衣装の数々にもこだわった。（modelpress編集部）
◆金川紗耶「好きのグラデーション」各表紙へのコメント
通常版表紙：写真集撮影の記念すべき1ポーズ目の写真です。初めて訪れるクロアチアは、緊張よりもワクワクした気持ちのほうが大きかったです！
楽天ブックス限定版表紙：ピンクと白のギンガムチェックのワンピースがとてもお気に入りでした！不意に撮られたような、ぽわんとした素の表情を引き出していただきました。
セブンネット限定版表紙：私にとって大好きな場所になった旧市街。映画のワンシーンに出てくるような街並みの中で、ドラマティックな雰囲気を出せるよう意識しました！
Sony Music Shop限定版表紙：これはカヌーを漕いだあとの写真です。この日に見た夕日はきっと一生忘れないんだろうなと思えるくらい綺麗でした。実は、急遽現地で調達した衣装なんです！
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