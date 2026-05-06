《「旅館の魔法瓶のよう」と批判も…》紀子さま 「全身花柄シースルーワンピ」に賛否…華やかデザインを選ばれた「深い理由」
5月3日、東京都内で開かれた日本人パラグアイ移住90周年を記念したコンサートを鑑賞された秋篠宮ご一家。パラグアイの伝統楽器「アルパ」の音色に手拍子を送られた。
「今年は日本人パラグアイ移住90周年の節目にあたり、駐日大使からコンサートへの招待があったそうです。パラグアイは秋篠宮ご一家とゆかりの深い国で、70周年の節目には秋篠宮さまが、80周年の節目には眞子さんがパラグアイを訪問されています。今年は8月中旬から下旬にかけて、秋篠宮ご夫妻でパラグアイを公式訪問される予定です」（皇室担当記者）
この日、紀子さまと佳子さまはドレスアップしてお出ましに。紀子さまは、ピンクの薔薇など、大ぶりな花々が全身に描かれた華やかなワンピースをお召しになっていた。
「2019年のポーランドご訪問でもお召しになっていたワンピースです。華やかな花柄に加え、腕の部分がシースルーになっているのも珍しく、当時も大変話題になりました。柄の色使いなどから、レトロな雰囲気も感じられました」（ファッションライター）
《紀子さまの花柄ワンピがとても素敵です》
《紀子さまの花柄ワンピがお可愛らしいくて素敵》
と絶賛する声が集まった一方で、
《演奏会に見合ったファッションにした方が良いのでは？！》
《服装は御一家できちんと合わせた方が良いのではないかと…》
《昭和の旅館に置いてあった魔法瓶のような衣装…》
と疑問を抱く声も上がっていた。賛否が分かれる形となったが、前出のファッションライターはこう続ける。
「佳子さまは赤い総レースのワンピースでしたが、こちらはブラジルご訪問の際にお召しになっていたもの。紀子さまと佳子さまの今回のワンピースは、国内のお出ましではほぼお召しになっていないものと思われます。
外国公式訪問では、相手国の性質や国際親善の場に合わせた服装が必要なことから、お召し物を新調されることが多く、華やかなデザインを選ばれるケースもよく見受けられます。今回のコンサートはパラグアイ側から招待を受けておられますし、招いた相手国のことを考慮されたうえで、華やかなワンピースをお選びになったのではないでしょうか」
ゴールデンウイーク連休も終盤に差しかかる昨今。秋篠宮ご一家も、コンサートを通じて家族で過ごすひとときを楽しまれたことだろう――。