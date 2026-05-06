◆第３８回かしわ記念・Ｊｐｎ１（５月５日、船橋競馬場・ダート１６００メートル、良）

第３８回かしわ記念・Ｊｐｎ１は５日、船橋競馬場・ダート１６００メートルで１３頭（ＪＲＡ６、南関東７）で争われた。３番人気のウィルソンテソーロ（川田）がゴール前で力強く伸びて１番人気のミッキーファイト（ルメール）を首差かわし、Ｇ１級３勝目。これで重賞は６勝目となった。

昨年のチャンピオンズＣは鼻差の２着。前走のフェブラリーＳでも、コスタノヴァに半馬身差及ばず惜敗続きだったが、船橋で巻き返した。７歳の古豪を昨秋の南部杯以来の勝利に導き、川田は「一生懸命に走っていながら、いつも１頭強いのが目の前にいてしまう競馬が続いていました。勝ち切ることができたことに本当に心から頭の下がる思いです」と１６回目のコンビとなったパートナーに感謝した。

また、キタサンブラック産駒はクロワデュノールが１着、ヴェルテンベルクが２着でワンツー決着だった先週の天皇賞・春に続き、ダートのＧ１級でも勝利を飾った。

◆ウィルソンテソーロ 父キタサンブラック、母チェストケローズ（父アンクルモー）。美浦・高木登厩舎所属の牡７歳。北海道日高町・リョーケンファーム株式会社の生産。通算２９戦１０勝（うち地方１２戦６勝、海外４戦０勝）。総獲得賞金１０億８２００万１４００円（うち地方４億５５００万円、海外３億７４２２万１４００円）。主な勝ち鞍はかきつばた記念・Ｊｐｎ３、マーキュリーＣ・Ｊｐｎ３、白山大賞典・Ｊｐｎ３（いずれも２３年）、ＪＢＣクラシック・Ｊｐｎ１（２４年）、南部杯・Ｊｐｎ１（２５年）。馬主は了徳寺健二ホールディングス（株）。