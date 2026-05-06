「巨人３−２ヤクルト」（５日、東京ドーム）

剛腕セットアッパーが万全の状態で“復帰”した。コンディション不良のため登板を回避していた巨人・大勢が、４月２６日・ＤｅＮＡ戦（横浜）以来のマウンドに上がり上々の投球を披露した。「無事、投げられたので良かったです」と笑顔だった。

１点リードの八回に登場。快速球と鋭く落ちるフォークを駆使し打者３人で２三振を奪い、ピシャリと抑えた。「問題なく投げられてるんで安心しました」と阿部監督。九回は守護神・マルティネスが締め、勝利の方程式も万全だ。

大勢には発奮材料があった。１日からの前カード・阪神３連戦（甲子園）の遠征に帯同しなかった。今回のカード初戦となる４日の朝に「おじいちゃんから電話かかってきて『最近、おまえに一番足りてないのは気合や。ふ抜けてる。もっと腹据えて投げろ』って言われました」と明かす。心配して連絡してくれた祖父の言葉を思い出しながら「腹くくって投げました」と結果につなげた。

チームは連敗を３でストップさせ貯金消滅危機を回避。臨戦態勢は整っただけに逆襲に転じる。