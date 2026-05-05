◆Ｍａｒｖｅｌｏｕｓ「横浜ＢＵＮＴＡＩ大会 〜旗揚げ１０周年記念〜」（５日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）

長与千種が創設した女子プロレスのマーベラスは５日、横浜ＢＵＮＴＡＩで旗揚げ１０周年記念大会を開催した。

メインイベントでＡＡＡＷ王者の彩羽匠がＳａｒｅｅｅと３度目の防衛戦を行った。

タッグチーム「スパーク・ラッシュ」を結成する両者。７年ぶりの一騎打ちは、序盤から彩羽の蹴り、Ｓａｒｅｅｅのエルボーが真っ向からぶつかり合う壮絶な打撃戦となった。

瞬く間に２０分を超える激闘は、Ｓａｒｅｅｅが裏投げ３連発で追い込むも彩羽が驚異の粘りではね返した。さらにＳａｒｅｅｅは変型裏投げ２連発で容赦なく攻め込んだが、３発目は封じられ、最後は彩羽が必殺のランニングスリーでＳａｒｅｅｅを沈めベルトを死守した。

勝利のリング上でマイクを持った彩羽は「Ｓａｒｅｅｅさん…彩羽匠が勝ちました」と誇ると「Ｓａｒｅｅｅさんはこの結果をどう受け止める？私はあなたがいたから今、ここまで来られた。最高のライバルであり最高のタッグパートナー。スパーク・ラッシュもっと上を堂々と目指しましょうよ」とメッセージを送った。

Ｓａｒｅｅｅは「７年ぶりのシングルマッチ。お互い待ちに待ったシングルマッチ…私は本当に本当に…負けてめちゃくちゃ悔しいんだから！」と絶叫したが「彩羽匠、アンタの強さを痛いほど実感したよ！私はもっともっと強くなる」と誓った。「最高の最強のライバルでいてくれてありがとう。そして、スパーク・ラッシュとして隣に立ってくれて本当にありがとう。これからもよろしく」と絆を深めた。

バックステージで彩羽は、大勢の報道陣に囲まれ「取材してくれて本当にうれしいです」と感謝した。旗揚げ当初はマスコミも少なく「悔しい思いもしました」とかみしめ、満員となった１０周年記念大会を「一人一人が営業に回って。プロレス見た事のない人たちにも見に来てもらいたい、子どもたちにも見に来てもらいたい…その一心で一人一人が足を動かしました」と万感を込めた。

そして「プロレスってあきらめたら、そこで終わりだし、あきらめなければ、大きな夢を見られるって今日の大会を通じて思いました」と実感し、Ｓａｒｅｅｅを倒した今後を「私の周りはライバルでいっぱいです。橋本千紘、朱里、岩谷麻優、今日参戦してくれた山下実優…波に乗っているときに渋らずにどんどん戦っていきたい。仕掛けていきます１１年目。ぶっ壊れるまで戦い続けます。女子プロレス界どんどん騒がせていきたいと思います。次の挑戦、誰でも受けます」と誓った。