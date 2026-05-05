ロイヤルパークホテルのアフタヌーンティー♡6月限定メロンとマンゴーを堪能

ロイヤルパークホテルでは、2026年6月1日（月）から6月30日（火）までの期間限定で、1Fロビーラウンジ「フォンテーヌ」にて「サマーフルーツアフタヌーンティー～6月メロンとマンゴーのアフタヌーンティー～」を開催します。みずみずしいメロンと濃厚なマンゴーを主役にした華やかなスイーツと軽やかなセイボリーが並び、初夏にぴったりの優雅なティータイムを楽しめます。

メロンとマンゴー尽くしの華やかスイーツ

ティースタンド上段には、バスケットにメロンとマンゴーを抱えた可愛らしい子犬のチョコレート細工菓子と、マンゴーのホワイトロールケーキ、メロンのコンポートとバニラのブランマンジェが登場。

見た目の愛らしさと果実の爽やかさが心をときめかせます。

中段には、メロンのショートケーキ、マンゴーのコンフィチュールとアーモンドのサブレ、マンゴーのモザイク羹、メロンとホワイトチョコのタルトをラインナップ。

和と洋の魅力を織り交ぜたスイーツは、一皿ごとに異なる味わいが楽しめる贅沢な内容です。

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軽やかなセイボリーと充実ドリンク

下段には、生ハムとモッツァレラチーズのパニーニ、タケノコのフリット、春雨と小エビのサラダを用意。フルーツスイーツとの相性も良く、バランスよく楽しめます。

さらに別皿では、野菜のポタージュ、フライドポテト（レモンソルト）、スコーン2種（プレーン・ドライマンゴーとタイム）を提供。

クロテッドクリーム、いちごジャム、アプリコットジャム付きで、最後まで満足感たっぷりです。

ドリンクはスミックティーの紅茶を含む17種類のフリードリンク付き。ウェルカムドリンクはメロンソーダまたはマンゴーソーダから選べ、最初の一杯から気分を盛り上げてくれます♪

6月限定のご褒美時間を楽しんで

料金はお一人様9,000円（税込）、提供時間は11:00～17:00。初夏の果実を贅沢に味わえるこの時期だけの特別なアフタヌーンティーです。女子会や母娘のお出かけ、自分へのご褒美にもぴったり。

ロイヤルパークホテルならではの上質な空間で、メロンとマンゴーが彩る優雅なひとときを過ごしてみてはいかがでしょうか♡