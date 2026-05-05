カニエ＆キム・カーダシアンの12歳の娘ノース、眉ブリーチ＆お歯黒ルックでイベントに登場
カニエ・ウェストとキム・カーダシアンの長女で、現在12歳のノース。これまでも過激なファッションで注目を集めてきた彼女が、自身のデビューEP『N0rth4evr』のプロモーションイベントで、鮮やかなブルーヘアにブリーチした眉、さらにアクセサリーで歯を黒く装飾したルックを披露した。
【写真】キム・カーダシアン、12歳の娘にコルセットを着せて炎上
MailOnlineによると、ロサンゼルスで開催されたComplexポップアップイベントに来場したノースは、モノクロのボーダーロングTシャツの上に、自身のアルバムのグラフィックがプリントされたオーバーサイズTシャツを重ね、レースのついたレザー調のミニスカートとハイカットスニーカーをコーディネートで登場した。
さらに、アクアブルーの髪の毛をスタッズで飾り、ネイルにもメタリックなブルーをチョイス。プラチナブロンドにブリーチした眉と、アイラインで強調した目元、黒いグリル（歯の装飾）でインパクトのあるビジュアルを完成させた。
昨年10月には、母キムと共同で運用するTikTokのアカウントで顔にフェイクタトゥーを施したルックを披露し話題に。Page Sixによれば、新曲「＃n0rth4evr」のミュージックビデオでは、黒いグリルに加え、目元や鼻根にフェイクのスタッズピアスを付けた姿で出演しており、ネット上で「まだ12歳なのに！」などと驚きの声が上がっているようだ。
なお、このプロモーションイベントには、過去に反ユダヤ発言で物議を醸し、その後に双極性障害を理由とした謝罪文を発表して音楽活動に復帰した父カニエや、妻で過激なファッションでも注目を集めるビアンカ・センソリも来場し、ノースをサポートした。
【写真】キム・カーダシアン、12歳の娘にコルセットを着せて炎上
MailOnlineによると、ロサンゼルスで開催されたComplexポップアップイベントに来場したノースは、モノクロのボーダーロングTシャツの上に、自身のアルバムのグラフィックがプリントされたオーバーサイズTシャツを重ね、レースのついたレザー調のミニスカートとハイカットスニーカーをコーディネートで登場した。
昨年10月には、母キムと共同で運用するTikTokのアカウントで顔にフェイクタトゥーを施したルックを披露し話題に。Page Sixによれば、新曲「＃n0rth4evr」のミュージックビデオでは、黒いグリルに加え、目元や鼻根にフェイクのスタッズピアスを付けた姿で出演しており、ネット上で「まだ12歳なのに！」などと驚きの声が上がっているようだ。
なお、このプロモーションイベントには、過去に反ユダヤ発言で物議を醸し、その後に双極性障害を理由とした謝罪文を発表して音楽活動に復帰した父カニエや、妻で過激なファッションでも注目を集めるビアンカ・センソリも来場し、ノースをサポートした。