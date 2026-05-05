『キャンディーカリエス』第4話 場面写真＆あらすじ公開！ 野呂佳代のアフレコ映像も
見里朝希監督×WIT STUDIOが贈る、新作TVアニメ『キャンディーカリエス』、第4話の場面写真とあらすじが公開。また、主題歌アーティストIS:SUEとのコラボキャラIC:CHU（イッチュ）による次回予告も公開された。さらにアメ母役：野呂佳代によるアフレコ＆インタビュー映像も公開された。
『PUI PUI モルカー』の見里朝希監督とWIT STUDIO内のストップモーションスタジオ・TORUKUのタッグで贈る新作TVアニメ『キャンディーカリエス』。メインPVの再生回数は260万回を突破、今年6月にフランスで開催されるアヌシー国際アニメーション映画祭の公式コンペティションTV Films部門に選出・正式出品が決定するなど、早くも世界を席巻中。国内では、4月15日（水）よりTBS『よるのブランチ』内にて放送がスタートし、放送終了後にはYouTubeにて全話無料配信も実施され、 ”ぷくちゅる” な世界観に魅力されるファンを日々拡大している。
このたび、5月6日（水）に放送＆配信となる第4話の場面写真・あらすじ・次回予告映像が公開された。
＜第4話「白い粉はキケン？」あらすじ＞
お母さんにお菓子を禁止されたアメ。お菓子が食べられず苦しむカリエスを見かねて友達のミカンがこっそり砂糖をくれるが、
思わぬトラブルに巻き込まれてしまう。
＞＞＞第4話場面写真や対談写真をすべてチェック！（写真9点）
そして、主題歌アーティスト「IS:SUE」とのコラボキャラ ”IC:CHU（イッチュ）” による、次回予告映像も公開。
本日公開の第4話の次回予告は IC:CHU・ユウキが担当。お見逃しなく。
さらに、アメのお母さんである「アメ母」役を演じる野呂佳代のアフレコ＆インタビュー映像が公開された。インタビュー映像ではアフレコについて「声の演技はすごく難しく、自分が入ってもいいのだろうか…と不安に感じてしまうこともあったが、現場で『良い！』と言ってもらえたので、自信を持って演じることができた」と振り返った。主人公「アメ」の母親役である「アメ母」の登場にも乞うご期待。
（C）Tomoki Misato/WIT STUDIO/トゥースフェアリーズ
『PUI PUI モルカー』の見里朝希監督とWIT STUDIO内のストップモーションスタジオ・TORUKUのタッグで贈る新作TVアニメ『キャンディーカリエス』。メインPVの再生回数は260万回を突破、今年6月にフランスで開催されるアヌシー国際アニメーション映画祭の公式コンペティションTV Films部門に選出・正式出品が決定するなど、早くも世界を席巻中。国内では、4月15日（水）よりTBS『よるのブランチ』内にて放送がスタートし、放送終了後にはYouTubeにて全話無料配信も実施され、 ”ぷくちゅる” な世界観に魅力されるファンを日々拡大している。
＜第4話「白い粉はキケン？」あらすじ＞
お母さんにお菓子を禁止されたアメ。お菓子が食べられず苦しむカリエスを見かねて友達のミカンがこっそり砂糖をくれるが、
思わぬトラブルに巻き込まれてしまう。
＞＞＞第4話場面写真や対談写真をすべてチェック！（写真9点）
そして、主題歌アーティスト「IS:SUE」とのコラボキャラ ”IC:CHU（イッチュ）” による、次回予告映像も公開。
本日公開の第4話の次回予告は IC:CHU・ユウキが担当。お見逃しなく。
さらに、アメのお母さんである「アメ母」役を演じる野呂佳代のアフレコ＆インタビュー映像が公開された。インタビュー映像ではアフレコについて「声の演技はすごく難しく、自分が入ってもいいのだろうか…と不安に感じてしまうこともあったが、現場で『良い！』と言ってもらえたので、自信を持って演じることができた」と振り返った。主人公「アメ」の母親役である「アメ母」の登場にも乞うご期待。
（C）Tomoki Misato/WIT STUDIO/トゥースフェアリーズ
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優