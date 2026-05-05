【よわよわ先生】こどもの日イラストが公開！ 5月6日には振り返り上映会開催
TVアニメ『よわよわ先生』より、こどもの日イラストが公開された。
＞＞＞こどもの日イラストやBlu-ray特典をチェック！（写真22点）
『週刊少年マガジン』（講談社）にて連載中の、よわよわで、かわいい先生との、ちょっぴり刺激的なラブコメディが描かれる『よわよわ先生』。
生徒たちからは、機嫌を損ねたら呪われる「こわこわ先生」と恐れられている新米教師の鶸村（ひわむら）ひより先生。
……しかし、本当は体力0、声もヒョロヒョロ、あらゆるステータスが最弱なだけの「よわよわ先生」だった！
鶸村先生の秘密を偶然知った担当クラスの阿比倉（あびくら）くんは、不器用な先生の頑張りが報われるよう、彼女に協力して生徒の誤解を解こうと決意。
ドキドキで刺激的なトラブルに巻き込まれながら、大好きな鶸村先生をサポートしていく！
よわよわで、かわいい先生との、ちょっぴり刺激的なラブコメディ、開幕！！
本日5月5日は「こどもの日」。これを記念して、いつもよりこどもっぽい！？ 鶸村先生の描き下ろしイラストが公開された。
スモックのサイズが少し小さいようで……？ 特別なイラストをお楽しみを。
また、5月6日（水）の19：30よりニコニコ生放送にて、Lesson.1〜Lesson.3の振り返り上映会の開催が決定。ぜひこの機会にチェックを。
さらに5月23日（土）の11：35から14：10まで、AT-Xにて、Lesson.1〜Lesson.6までを再放送する「追いかけ放送」の実施が決定。一気に超よわよわver.を見られるチャンスをお見逃しなく。
（C）福地カミオ・講談社／「よわよわ先生」製作委員会
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『週刊少年マガジン』（講談社）にて連載中の、よわよわで、かわいい先生との、ちょっぴり刺激的なラブコメディが描かれる『よわよわ先生』。
生徒たちからは、機嫌を損ねたら呪われる「こわこわ先生」と恐れられている新米教師の鶸村（ひわむら）ひより先生。
……しかし、本当は体力0、声もヒョロヒョロ、あらゆるステータスが最弱なだけの「よわよわ先生」だった！
鶸村先生の秘密を偶然知った担当クラスの阿比倉（あびくら）くんは、不器用な先生の頑張りが報われるよう、彼女に協力して生徒の誤解を解こうと決意。
ドキドキで刺激的なトラブルに巻き込まれながら、大好きな鶸村先生をサポートしていく！
よわよわで、かわいい先生との、ちょっぴり刺激的なラブコメディ、開幕！！
スモックのサイズが少し小さいようで……？ 特別なイラストをお楽しみを。
また、5月6日（水）の19：30よりニコニコ生放送にて、Lesson.1〜Lesson.3の振り返り上映会の開催が決定。ぜひこの機会にチェックを。
さらに5月23日（土）の11：35から14：10まで、AT-Xにて、Lesson.1〜Lesson.6までを再放送する「追いかけ放送」の実施が決定。一気に超よわよわver.を見られるチャンスをお見逃しなく。
（C）福地カミオ・講談社／「よわよわ先生」製作委員会
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