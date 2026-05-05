地球外の空を飛び回るドローン型探査機によるミッションが、着実に形になりつつあります。NASA（アメリカ航空宇宙局）は2026年4月23日付で、土星の衛星タイタン（Titan）の探査を行う「Dragonfly（ドラゴンフライ）」ミッションの探査機開発が、機体の本格的な組み立てとテストの段階に移行したことを明らかにしました。

生命の起源を探る「空飛ぶ実験室」

【▲ 土星の衛星タイタンの空を飛行するNASAの「Dragonfly（ドラゴンフライ）」探査機のCGイメージ（Credit: NASA/Johns Hopkins APL/Steve Gribben）】

Dragonflyの目的地であるタイタンは、地球以外で唯一、窒素を主成分とする分厚い大気を持ち、表面には液体のメタンやエタンの湖が存在する天体です。

ミッションを主導するジョンズ・ホプキンス大学応用物理学研究所（APL）によれば、この探査の目的は直接的な生命の検出ではなく、地球上で生命が誕生する以前の化学状態であるプレバイオティック化学（prebiotic chemistry）を調査することにあります。

この広大で謎に満ちた世界を探索するため、Dragonflyは8つのローターを備えたドローン型の探査機として設計されました。一度着陸した周辺にとどまるのではなく、自らの回転翼で空を飛び、多様な地質学的調査地点を次々と移動しながら探査を行うという、宇宙探査の歴史を塗り替えるワクワクするような計画です。

未踏の空に挑む「極薄・超軽量」の機体

NASAによると、2026年4月3日にAPLのクリーンルームにおいて、探査機のボディを構成する超軽量のハニカムパネルが納品され、通信システムなどを搭載する上部パネルの適合性確認（フィットチェック）が行われました。

Lockheed Martin（ロッキード・マーティン）が製造したこのパネルは、表面のアルミニウムが厚さわずか0.01インチ（約0.25ミリメートル）という極薄仕様です。探査機の骨格となるフレーム部分の重量は230ポンド（約104キログラム）に抑えられながらも、地球からの打ち上げやタイタンの大気圏突入時の強い負荷に耐え得る強度を誇ります。

【▲ APLのクリーンルームで行われたDragonfly探査機の上部パネル適合性確認（フィットチェック）の様子（Credit: NASA/Johns Hopkins APL/Ed Whitman）】

順調に進む各システムの検証テスト

機体の組み立てだけでなく、ミッションを支える各システムのテストも着実に進展しています。

2026年2月11日には、タイタンへの降下シーケンスを模した実物大のパラシュートシステム（ドローグおよびメインパラシュート）の投下試験がアリゾナ州で行われ、初のフルスケールテストに成功しました。

また、NASAゴダード宇宙飛行センターでは、採取したサンプルから化合物を特定するための要となる科学装置「DraMS（ドラゴンフライ質量分析計）」の統合が最終段階を迎えています。2026年4月15日にはDraMSに組み込まれるレーザーシステムのテストが完了し、極めて微量なサンプルからでも化学物質を特定できることが実証されました。

【▲ アリゾナ州で行われたDragonfly探査機のパラシュートシステム投下試験の様子（Credit: Airborne Systems North America）】

2028年の打ち上げに向けて

Dragonflyの機体は今後、2026年5月に予定されている振動テストや静荷重テストに臨み、過酷な宇宙の旅に耐え得るかどうかの最終的な検証が行われます。

準備が順調に進めば、Dragonfly探査機は2028年に打ち上げられ、およそ6年の歳月をかけて2034年後半にタイタンへと到着する予定です。到着後は約3年間にわたってタイタンの様々な場所を飛び回り、探査を行う計画です。

これまでタイタンに着陸したことがあるのは、土星探査ミッション「Cassini-Huygens（カッシーニ・ホイヘンス）」における着陸機であり、2005年1月に表面へ到達した「Huygens（ホイヘンス）」が唯一です。

タイタンの空を舞うDragonfly探査機によって、私たちの「生命の起源」に対する理解は新たな次元へと引き上げられることが期待されます。今後の開発の行方から、ますます目が離せません。

文／ソラノサキ 編集／sorae編集部

関連記事タイタン探査ミッション「ドラゴンフライ」ドローン型探査機はファルコンヘビーで打ち上げ土星の衛星タイタンは数億年前に衛星どうしの合体で誕生した可能性？ 環の形成にも影響かタイタン内部に広い海は存在しない可能性 土星探査機カッシーニのデータを再解析参考文献・出典NASA - NASA’s Dragonfly Rotorcraft Gets Decked Out, TestedNASA - Dragonfly