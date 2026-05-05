愛猫がぐっすり眠れる『ベッドの場所』4選 快眠につながる条件とは？

1.見張り台にもなる高い場所

猫は野生時代の名残から、外敵に狙われにくい高い場所を本能的に好みます。部屋全体を見渡せることで安心感が生まれ、穏やかな気持ちで過ごしやすくなるのです。

家具の上を猫のベッド置き場として活用したり、ベッド付きのキャットタワーを用意したりするのがおすすめです。上下運動もできる環境であれば、起きている時間の満足感にもつながります。

ちなみに筆者の実家で暮らす猫は、冷蔵庫の上で眠るのがお気に入り。人の手が届きにくいその場所は、来客時の避難所としても活躍しているようです。

2.静かで薄暗い場所

人の出入りが多い場所や騒音のある環境は、猫にとって快眠とはほど遠いものです。もともと穴蔵のような狭い場所で身を守ってきた歴史があるため、安心して休める静けさは大切な条件になります。

テレビ周りやドアの開閉が頻繁な場所はできるだけ避け、ひとりで落ち着いて過ごせる環境を整えてあげましょう。

穴蔵で眠るような感覚に近づけるために、ドーム型のベッドや段ボールハウスを取り入れるのも1つです。

3.飼い主さんの気配を感じられる場所

猫の性格によっては、飼い主さんの近くの方がリラックスできる場合もあります。実際、筆者の愛猫も、昼間は筆者の仕事部屋に設置したベッドで眠ることがほとんどです。

構ってほしくて近くにいるというよりは、同じ空間にいる距離感に安心していることが伺えます。デスクや本棚の近くなど、気配を感じられつつも干渉されない場所にベッドを用意してあげると、落ち着いて過ごしやすくなるでしょう。

ときどき目線を送り、そっと見守るくらいの関わり方で十分かもしれません。

4.日光浴とパトロールを兼ねた場所

日当たりのよい窓辺や出窓は、猫にとって特別な場所。そこに専用のベッドを置くと、お気に入りの特等席になります。

真夏を除けば、体をじんわり温めながら休める時間は、何より気持ちのよいものといえるでしょう。

また、窓際は外を眺められるスポットでもあります。窓にスペースがない場合も吸盤タイプのベッドを活用すれば、眠っているときも起きているときも快適に過ごせるでしょう。

猫ベッド設置時に気をつけたいポイント

いくら快適な場所でも、設置の仕方によっては逆効果になることがあります。

ベッドを高い場所に設置する場合は、ぐらつきがないかを必ず確認しましょう。シニア猫や子猫であれば、負担の少ない高さを選ぶことも大切です。ステップを設けることで、より安全に使えるようになります。

さらに、季節ごとの温度変化にも配慮が必要です。直射日光が当たらないようレースカーテンを使ったり、エアコンの風が直接当たらない位置に調整したりと、工夫を凝らしましょう。

室温は21～28℃前後、湿度は40～60％程度が目安といわれています。

ベッドは1か所ではなく、猫が気分で選べるよう「複数」用意するのが理想です。新しく設置する際は、使い慣れた毛布やおもちゃを添えることで、受け入れやすくなるでしょう。

まとめ

猫が快眠できるベッドは、設置する場所だけで決まるものではありません。季節や気分、そしてそれぞれの性格によっても、心地よいと感じる場所は変わっていきます。

今回ご紹介した4つの場所をヒントに、愛猫が普段どこでリラックスしているのかを観察し、いくつかの選択肢を用意してあげましょう。

もし新しいベッドをすぐに使ってくれなかったとしても、無理に使わせる必要はありません。猫が自分で選び、安心して眠れることが何より大切です。