スコット・ベッセント米国財務長官が、イランによるホルムズ海峡封鎖に対応するための米国の「プロジェクト・フリーダム（解放プロジェクト）」作戦に関連し、中国を含む国際社会の積極的な参加を促した。

ベッセント氏は4日（現地時間）、フォックスニュースとのインタビューで「米国がホルムズ海峡に対する絶対的な統制権を確保した」とし、「イランの脅威によりペルシャ湾に孤立した船舶を通過させる作戦が、国際原油価格安定の鍵になるだろう」と強調した。

同氏は特に、イラン産原油の90％を輸入する中国に対し、圧迫の強度を高めた。

ベッセント氏は「イランは世界最大のテロ支援国であり、中国はその資金を融通しているようなもの」と圧迫した。

あわせて「1週間後に控えた米中首脳会談を前に、中国が外交的な影響力を発揮してイランが海峡を開放するよう説得しなければならない」と要求した。

原油供給不足事態に関しては、具体的な数値を提示して市場を安心させた。

現在、1日あたり約800万〜1000万バレルの原油供給に支障が発生しているが、タンカー1隻あたり200万バレルを積載する点を考慮すれば、1日4〜5隻が通過するだけでも不足分を十分に補えるという説明だ。

ベッセント氏は「今日から解決が始まるだろう」とし、「待機中の150〜200隻以上のタンカーが解放されれば、原油価格は速やかに下落するはずだ」と見通した。

また、ベッセント氏は米国の軍事的対応が徹底して防御次元であることを明確にした。

同氏は「米国は攻撃を受けた時にのみ応射するなど挑発していない」としながらも、「イランが状況を悪化させるなら、即座に対応する準備ができている」と警告した。

続けて「短期的な原油価格の急騰による国民的な苦痛を認識している」とし、「今回の作戦と戦争終結を通じて、エネルギー価格の安定を早急に実現する」と約束した。