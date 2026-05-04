“公道を走るフォーミュラカー”に反響集まる！

2026年3月、アメリカのスタートアップ企業であるリンモータースは、新型「FP3」を発表しています。

フォーミュラカーのような見た目と3輪レイアウトを組み合わせた異色のモデルとして話題となっています。

【画像】超カッコイイ！ これがスズキ「ハヤブサ」エンジンの新型「トライク」です！ 画像で見る！（78枚）

改めてどのような特徴があるのか解説します。

テキサス州オースティンに本拠を置くリンモータースは、モータースポーツ由来の技術を市販車へ落とし込み、本格的なフォーミュラカーの走りを公道で楽しめるクルマづくりを目指している新興メーカーです。

今回登場したFP3は、開発時にF4マシンを参考にしたというだけあり、一見すると本物のフォーミュラカーそのもののスタイルを採用しています。

しかしリアまわりを見ると、後輪は1輪のみとなる3輪レイアウトの“トライク”構造です。独創的なパッケージングながら、それ以外の部分は本格スポーツマシンさながらの仕立てとなっています。

車体にはスペースフレームをベースにアルミパネルを組み合わせたセミモノコック構造を採用。高い剛性を確保しつつ、車両重量は517kgという驚異的な軽さに抑えられています。

パワーユニットには、スズキの大型スポーツバイク「ハヤブサ」に搭載される1340cc直列4気筒エンジンを採用。最高出力は210馬力を発揮します。

これにパドルシフト付き6速シーケンシャルギアボックスを組み合わせ、0-100km／h加速は2.8秒という圧倒的な性能を実現しました。

足まわりには、プッシュロッド式ダブルウィッシュボーンサスペンションを採用。走行シーンに応じた細かなセッティング変更にも対応するといいます。

また、空力性能も徹底追求されており、高速走行時には最大約300kgものダウンフォースを発生。さらにドライバー保護のため、コックピットにはヘイローも備えられています。

なお、全長や全幅などの詳細なボディサイズは現時点で公表されていません。

価格は7万8499ドル（約1260万円 ※2026年4月下旬現在）で、2026年後半から順次納車が開始される予定です。

FP3が3輪仕様となった背景には、アメリカの法規制事情があります。多くの州ではフォーミュラカーのような4輪車を公道登録することは難しい一方、3輪車として扱えば登録可能なケースが多いためです。

さらにFP3は、ユーザー自身で4輪化できる設計となっており、専用コンバージョンキットも用意されるとのこと。これにより、“公道を走るフォーミュラカー”という夢に一歩近づける存在となっています。

ただし、4輪化後の扱いについては州ごとに解釈が異なる場合もあり、導入には確認が必要とみられます。

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ちなみに、FP3はオープンホイール車であることから、日本国内の公道でそのまま走行することは難しいとみられます。

なお、リンモータースでは今回発表されたFP3に続き、2028年4月には新たなモデル「FP1」の予約受注開始も予定しているといいます。

FP1は、実際のF1マシンに近いサイズ感と621kgという超軽量ボディに、600馬力級エンジンを組み合わせたモデルになる計画で、“公道を走るF1”を目指して開発されているとのことです。

その圧倒的なスペックはもちろん、どのような販売方法が採られるのかについても、早くも注目が集まっています。

SNSでは、「カッコいい」「見た目が完全にフォーミュラカー」といったデザイン面への評価が多く見られました。

また、「210馬力あったら楽しそう」「サーキットで試してみたい」「こういう遊び心あるクルマは好き」といった、走りへの期待を寄せる声も目立ちます。

価格面についても、「この性能で1260万円なら安いかも」「本物のレーシングカー気分を味わえるなら魅力的」といったコメントが寄せられていました。

そのほか、「ハヤブサのエンジン搭載って熱い」「バイク用エンジンだから高回転サウンドも期待できそう」など、スズキ製パワーユニットに注目する声も上がっています。

独創的な発想で“公道を走るフォーミュラカー”を形にしたFP3。今後の展開にも注目が集まりそうです。