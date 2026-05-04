ワンコが赤ちゃんを寝かしつけている光景は、あまりにも尊くて…？投稿は記事執筆時点で29万9000回再生を突破し、「素敵」「天使と天使」「愛おしすぎる」「最高の癒し」といった声が寄せられています。

【動画：朝、赤ちゃんの隣で寝転がる犬→まるで『寝かしつけている』ようで…あまりにも尊い『平和すぎる光景』】

赤ちゃんを寝かしつけるワンコ

TikTokアカウント「ten66714」に投稿されたのは、ミニチュアシュナウザーの「テン」ちゃんと赤ちゃんの尊い姿です。テンちゃんは赤ちゃんのことが大好きで、本当のお兄ちゃんのようにいつもそばで見守ってくれているそう。

この日の朝も、テンちゃんは赤ちゃんの隣に寝転がっていました。ただ添い寝をしているだけでも素敵ですが、なんとテンちゃんは片方の腕を赤ちゃんの頭の下に入れて、腕枕をしてくれていたとか！

愛にあふれた平和な光景

そしてテンちゃんのもう片方の腕は、赤ちゃんをそっと抱きしめるようにお腹の上に。さらに赤ちゃんのおでこにお顔をくっつけて、おやすみのチューまでしていたそう。これ以上ないくらい愛情を注いで寝かしつけてくれている姿は、もはやお兄ちゃんというより恋人のよう…！

赤ちゃんはテンちゃんのおかげで安心して眠れているようで、天使のような寝顔を見せていたそうですよ。愛にあふれた平和な光景には、ほっこりする人やキュンとする人が続出することとなりました。

この投稿には「可愛すぎる」「優しいなぁ」「なんか泣けてきた」「本気で妹と思ってる感じがする」「これはたまりませんね。キュンキュンする」といったコメントが寄せられています。

お姉ちゃんのことも大好き！

テンちゃんは赤ちゃんだけでなく、4歳のお姉ちゃんのことも大好きなんだそう。お姉ちゃんがテレビを見ている時に、何度も飛びついたり服を噛んだりして「遊んでよ～！」としつこくアピールすることも。

そんな時、お姉ちゃんは全く怒らずに、テンちゃんの構って攻撃を笑いながら受け流しているのだとか。優しいお姉ちゃんを見て育ってきたからこそ、テンちゃんも赤ちゃんに優しいのかもしれませんね。これからもテンちゃんが赤ちゃんやお姉ちゃんと仲良しでいて、愛と幸せにあふれた日々を過ごせますように。

テンちゃんの可愛い姿や、赤ちゃんやお姉ちゃんとの尊い日常をもっと見たい方は、TikTokアカウント「ten66714」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「ten66714」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。