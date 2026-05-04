タレントのマツコ・デラックス（53）が、4日放送のTOKYO MX「5時に夢中!」（月〜金曜後5・00）に生出演。東京移住を検討しているという話題についてコメントした。

番組冒頭で、ネット掲示板に東京移住に関する相談が寄せられているという話題を取り上げた。賛成派の「雑誌に載っているようなヘアサロンや、テレビで紹介されたような店に行ける」「何時に出かけても近所に監視されない」「どんな格好をしてもじろじろ見られない」という意見、反対派の「狭い家でもよければ」「3カ月に1度、東京に来られるレベルの近場に住んでいるなら、別に無理して移住しなくていい」という意見を紹介した。

マツコは「一回来てみれば？雑誌に載ったヘアサロンとか好きな格好ができるとか言うけど、ああいう人たちは群馬とか長野から来てるわよ。みんな、張り切って来るのよ。下北にダサい奴いっぱい住んでるから」とやや偏見に満ちたコメント。

続けて「逆にちょっと田舎に住んでたくらいの方が節度が保てるからいいと思う。破産するよ？毎日そんなものに囲まれて、好きなモノいくらでも買うってなったら、東京は破産するよ。群馬、長野から東京に来るほうがいいわよ」とし、「私、こういう仕事をしていて、仕方がないから東京で暮らしてるけど、過不足なくモノがあって、うるさくないちょっと田舎がちょうどいい。今は現場から10分で行けることを基準に物件を探すから」としていた。