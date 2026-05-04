日曜劇場「ＧＩＦＴ」人香（有村架純）＆昊（玉森裕太）めぐる新事実発覚にネット衝撃「何か関係あると思った」「残酷すぎる」【ネタバレあり】
【モデルプレス＝2026/05/04】俳優の堤真一が主演を務めるTBS系日曜劇場「ＧＩＦＴ」（毎週日曜よる9時〜）の第4話が、3日に放送された。明らかになった2つの関係性に驚きの声が上がっている。＜※ネタバレあり＞
【写真】「ＧＩＦＴ」関係性が明らかになった2人
天才“すぎる”頭脳を持った宇宙物理学者の主人公・伍鉄文人（堤）が、ひょんなことから車いすラグビーの弱小チーム「ブレイズブルズ」と出会い、チームに立ちはだかる難問の答えを導き出しながら、自身の抱える難問とも向き合っていく。暗闇を生きてきたすべての人たちへ、神様がくれた“愛”という名のギフトの物語。
「ブレイズブルズ」を取材する記者の霧山人香（有村架純）が帰宅すると、母・恭子（岩橋道子）から父・英夫（山中聡）がいなくなったことが告げられる。「ここだと思った」と人香が父を見つけた場所は以前、運送会社「霧山運送」があった場所。英夫が起こした事故の影響で会社は倒産し、現在は別の会社が建っていた。事故当時に同じように会社の前で立ち尽くす英夫の姿や、被害者の未来を奪った自分を責める場面も回想された。
終盤、ブルズの記事を読み返す人香は、朝谷圭二郎（本田響矢）が17歳でバイク事故に遭い、下半身麻痺になってしまったという事実に目が止まる。以前、圭二郎の母・美雪（今藤洋子）が「バイクがあの子の人生を変えたんです。あの大雨の日に…」と話していた言葉を思い出し、英夫の起こした事故を調べると、その被害者が圭二郎であったことが明らかになった。
第5話の予告では人香が圭二郎に事実を告白し、謝罪するシーンも。視聴者からは「衝撃の事実」「辛すぎる展開」「人香と圭二郎の運命残酷すぎる」といった声が上がっている。
さらに、もう1つの新事実が発覚。アート作家で母親の坂本広江（山口智子）から話があると呼び出された坂本昊（玉森裕太）。広江は「ごめんなさい」と前置きし、昊が興味を持っている“おじさん”伍鉄が父親であることを告げた。SNSでは「まさかすぎる」「やっぱりこの2人何か関係あると思った」「びっくりした」「これからどうなっていくの」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
情報：TBS
【Not Sponsored 記事】
【写真】「ＧＩＦＴ」関係性が明らかになった2人
◆堤真一主演「ＧＩＦＴ」
天才“すぎる”頭脳を持った宇宙物理学者の主人公・伍鉄文人（堤）が、ひょんなことから車いすラグビーの弱小チーム「ブレイズブルズ」と出会い、チームに立ちはだかる難問の答えを導き出しながら、自身の抱える難問とも向き合っていく。暗闇を生きてきたすべての人たちへ、神様がくれた“愛”という名のギフトの物語。
◆人香（有村架純）＆圭二郎（本田響矢）のまさかの繋がり
「ブレイズブルズ」を取材する記者の霧山人香（有村架純）が帰宅すると、母・恭子（岩橋道子）から父・英夫（山中聡）がいなくなったことが告げられる。「ここだと思った」と人香が父を見つけた場所は以前、運送会社「霧山運送」があった場所。英夫が起こした事故の影響で会社は倒産し、現在は別の会社が建っていた。事故当時に同じように会社の前で立ち尽くす英夫の姿や、被害者の未来を奪った自分を責める場面も回想された。
終盤、ブルズの記事を読み返す人香は、朝谷圭二郎（本田響矢）が17歳でバイク事故に遭い、下半身麻痺になってしまったという事実に目が止まる。以前、圭二郎の母・美雪（今藤洋子）が「バイクがあの子の人生を変えたんです。あの大雨の日に…」と話していた言葉を思い出し、英夫の起こした事故を調べると、その被害者が圭二郎であったことが明らかになった。
◆人香（有村架純）＆圭二郎（本田響矢）の繋がりに驚きの声
第5話の予告では人香が圭二郎に事実を告白し、謝罪するシーンも。視聴者からは「衝撃の事実」「辛すぎる展開」「人香と圭二郎の運命残酷すぎる」といった声が上がっている。
◆昊（玉森裕太）めぐる新事実も発覚
さらに、もう1つの新事実が発覚。アート作家で母親の坂本広江（山口智子）から話があると呼び出された坂本昊（玉森裕太）。広江は「ごめんなさい」と前置きし、昊が興味を持っている“おじさん”伍鉄が父親であることを告げた。SNSでは「まさかすぎる」「やっぱりこの2人何か関係あると思った」「びっくりした」「これからどうなっていくの」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
情報：TBS
【Not Sponsored 記事】