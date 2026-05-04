バーガーキング®と日本相撲協会がコラボ！横綱級の超巨大バーガーが今年も登場

バーガーキング®から、日本相撲協会とのコラボによるインパクト抜群の限定バーガーが今年も登場♡ボリュームもビジュアルも“横綱級”な一品は、食べ応えを求める方にぴったり。2026年5月1日より期間限定で発売される話題の新作は、肉とチーズの贅沢な組み合わせで特別な満足感を叶えてくれます♪

横綱級ボリュームの贅沢バーガー

二代目BABYBODYBURGER（ベビーボディーバーガー）

価格：単品2,890円／セット3,190円(税込)

直火焼き100％ビーフパティを5枚重ね、チェダーチーズ8枚、ベーコン4枚を贅沢にサンドした超大型バーガー。

さらにピクルスとオニオンをアクセントに加え、ケチャップとマスタードで仕上げた、濃厚かつバランスの良い味わいが魅力です。

まさに肉とチーズがぶつかり合う“横綱級”の一品。食べやすい「ハーフカット」オーダーも可能で、見た目だけでなく食べやすさにも配慮されています。

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注目のコラボ背景

バーガーキング®は、日本の国技である大相撲を応援するスポンサーとして、日本相撲協会と連携。

このコラボレーションから生まれた本商品は、力強さや迫力をイメージした特別メニューです。

昨年も好評だったシリーズがさらに進化し、食の楽しさとエンタメ性を同時に味わえる一品として注目を集めています。

限定特典＆販売情報

本商品を1つ購入するごとに、オリジナルステッカーを1枚プレゼント（数量限定・無くなり次第終了）。コラボならではの特別感を楽しめる嬉しい特典です♡

【販売期間】2026年5月1日（金）～

【販売店舗】バーガーキング®各店（一部店舗を除く）

〈注意事項〉

※セットはフレンチフライ（S）とドリンク（M）となります。

※モーニング実施店舗では10:30以降の販売となります。

※『二代目BABYBODYBURGER（ベビーボディーバーガー）』を1つ（単品・セットいずれも）ご購入ごとに、オリジナルステッカーを1枚ご提供いたします。

※一部店舗では、取り扱っておりません。

※店舗により、販売時間帯が異なります。

※画像はイメージです。

話題性も満足感も抜群♡

見た目のインパクトだけでなく、味わいも本格派な今回の限定バーガー。頑張った日のご褒美や、ちょっと特別な食事として楽しむのもおすすめです♪数量限定の特典もあるので、気になる方は早めのチェックが◎。この機会に“横綱級”の贅沢バーガーをぜひ体験してみてください♡