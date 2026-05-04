フォークシンガー松山千春（70）が3日、FM NACK5「松山千春 ON THE RADIO」（日曜午後9時）に生出演。1987年6月に62歳で亡くなった俳優、歌手の鶴田浩二さんを絶賛した。

松山は現在、春のコンサートツアーで全国行脚中。7日には浜松でライブを行う。

松山はライブ開催地の著名人について言及するのが、番組恒例となっている。「生まれは兵庫県西宮なんだけど、両親の都合ですぐに浜松へ行って、浜松育ち。役者さんだったんですけど、鶴田浩二さん。鶴田浩二さんを知ってるっていうことは、俺昭和30年生まれだけど、俺以前の人たちだろうな」と切り出した。

「そりゃもう、ヤクザ映画とか任侠（にんきょう）ものとか戦争ものとか、本当にいい役者さんだった。62歳で亡くなってしまっただけどな」と語った。

さらに「俺はガキの頃、映画やなんかで見てたんだよな。高倉健さんとはちょっと違った感じの雰囲気で。鶴田さんの方が大人だったっということもあったからな」と続けた。鶴田さんが1924年12月6日生まれに対し、高倉さんは1931年2月16日生まれ。そして鶴田さんの代表曲「傷だらけの人生」を放送した。

生放送は札幌市のSTVラジオで行われた。