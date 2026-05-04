総勢72名の雀士が集結！Mトーナメント2026、ABEMA生放送
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「麻雀チャンネル」において「ABEMA」オリジナル対局企画『Mトーナメント2026』を６月１日（月）昼３時より放送する。
『Mトーナメント2026』は、2018年に始まったプロ麻雀リーグ「Mリーグ」の冠のもと開催される「ABEMA」オリジナル対局企画。2023年に初開催された『Mトーナメント2023』では、渋川難波選手（現・KADOKAWAサクラナイツ所属/最高位戦日本プロ麻雀協会）、続く2024年は小林剛選手（現・U-NEXT Pirates/麻将連合）、そして３年目となる2025年は堀慎吾選手（現KADOKAWAサクラナイツ/日本プロ麻雀連盟）が熾烈な戦いを制し優勝。
本トーナメントの対局ルールは、「Mリーグルール」を採用。２半荘で２位勝ち抜けの個人トーナメント戦。今回もトーナメントに参加するのは、現Mリーガー40名と各団体の最高峰プレイヤー鳳凰位・最高位・雀王など団体推薦者32名の麻雀界のトッププロ雀士総勢72名。予選１stステージについては、１位通過者は３rdステージへ、２位通過者は２ndステージへ進出 麻雀の個人タイトル戦における賞金総額最大規模となる賞金総額3,000万と自身のプライドをかけ熱い戦いを繰り広げる。
なお、５月15日（金）に最終決戦を迎える「Mリーグ2025-26」の優勝チーム４名および個人賞獲得者４名は、予選３rdステージからシードスタートで参戦する。
『Mトーナメント2026』は、2018年に始まったプロ麻雀リーグ「Mリーグ」の冠のもと開催される「ABEMA」オリジナル対局企画。2023年に初開催された『Mトーナメント2023』では、渋川難波選手（現・KADOKAWAサクラナイツ所属/最高位戦日本プロ麻雀協会）、続く2024年は小林剛選手（現・U-NEXT Pirates/麻将連合）、そして３年目となる2025年は堀慎吾選手（現KADOKAWAサクラナイツ/日本プロ麻雀連盟）が熾烈な戦いを制し優勝。
なお、５月15日（金）に最終決戦を迎える「Mリーグ2025-26」の優勝チーム４名および個人賞獲得者４名は、予選３rdステージからシードスタートで参戦する。