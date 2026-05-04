【さくらももこ】公式ファンクラブが始動！ 魅力的な特典も
さくらプロダクションは、2026年5月8日（金）12：00より、「さくらももこ OFFICIAL FAN CLUB」をオープンし、会員受け付けを開始する。
＞＞＞会員証や豆本、特典をチェック！（写真4点）
「さくらももこ OFFICIAL FAN CLUB」は、作品の世界観を大切にしながら、ファンの皆さまとゆるやかにつながり、日常の中でさくらももこ作品にふれることができる公式コミュニティ。
ここでしか出会えないコンテンツや体験を通じて、作品の魅力をより身近に感じていただける場を目指すという。
本ファンクラブは、『ちびまる子ちゃん』原作40周年という節目を機に、これまで長きにわたり作品を支えてくださったファンの皆さまと、これからも共に歩み続けていくための新たな場として開設される。
入会特典は、オリジナルデザインのファンクラブ会員証と、豆本サイズのファンクラび限定キャラクター図鑑。さらに2026年5月8日（金）12：00 〜 6月30日（火）23：59までに入会した方には早期入会特典をご用意。オリジナル会員証のプレミアム仕様版がお届けされる。
ファンクラブの特典は、年1回届く、ここでしか読めないオリジナル会報誌とオリジナルデザインのグリーティングカード。さらにデジタル壁紙の配布など充実のオリジナルコンテンツや会員限定イベントの優待は随時行われる。
会費は、初回のみの入会費が1000円（税込）と年会費5500円（税込）。
様々な特典が楽しめるファンクラブ、活動も楽しくなりそう、ぜひご検討を。
＞＞＞会員証や豆本、特典をチェック！（写真4点）
「さくらももこ OFFICIAL FAN CLUB」は、作品の世界観を大切にしながら、ファンの皆さまとゆるやかにつながり、日常の中でさくらももこ作品にふれることができる公式コミュニティ。
ここでしか出会えないコンテンツや体験を通じて、作品の魅力をより身近に感じていただける場を目指すという。
入会特典は、オリジナルデザインのファンクラブ会員証と、豆本サイズのファンクラび限定キャラクター図鑑。さらに2026年5月8日（金）12：00 〜 6月30日（火）23：59までに入会した方には早期入会特典をご用意。オリジナル会員証のプレミアム仕様版がお届けされる。
ファンクラブの特典は、年1回届く、ここでしか読めないオリジナル会報誌とオリジナルデザインのグリーティングカード。さらにデジタル壁紙の配布など充実のオリジナルコンテンツや会員限定イベントの優待は随時行われる。
会費は、初回のみの入会費が1000円（税込）と年会費5500円（税込）。
様々な特典が楽しめるファンクラブ、活動も楽しくなりそう、ぜひご検討を。
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