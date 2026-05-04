今回は、義実家でありえないことを言われたエピソードを紹介します。

夫が自分から育休を取りたいと言い出したのに…

「モラハラばかりで家事も育児もしない夫。そんな夫が育休を取ったのですが、その理由は『育休すると出世できそうだから』というもので、実際に育休を取ったものの、家事も育児も全然やってくれません。

つい最近、義実家の法事に参加したのですが、夫は急に子どもを抱っこし、親戚にイクメンアピールをしていてあきれました。だって夫はおむつすら替えたことがないんですよ。抱っこだって普段しているのを見たことはありません。

また夫の叔父に、夫が育休中だと話すと、『男に育休なんて取らせるな！』『なんで止めなかったんだ！』と、なぜか怒られました。

さらに、義母には『旦那に子どもの面倒をみさせるなんて困った嫁ね』と嫌味を言われましたが、夫の家庭での様子を暴露してやりたくなりました」（体験者：20代女性・主婦／回答時期：2025年12月）

▽ いっそ夫の本当の姿を伝えてあげてもいいような気がしますよね。それにしても、夫が育休を取ったからって怒られるなんて、意味が分かりません……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。