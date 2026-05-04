「No biggie」の意味は？答えあわせしてみよう！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

ヒントは「big」が入っているけれど、大きさの話ではないということ。

果たして、正解は？

正解は「大したことないよ」「気にしないで」でした！

「No biggie」は、カジュアルな場面で「大したことないよ」「気にしないで」という意味で使われます。

「biggie」は、「大ごと」「大きな問題」のような意味で使われています。

なにか困っている相手に「そんなに気にしなくて大丈夫だよ」とやさしく伝えたいときにぴったりの表現です。

A：「Sorry I’m late.」

（遅れてごめんね）

B：「No biggie.」

（大したことないよ）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。