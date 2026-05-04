平均年収が唯一200万円台で

ワースト1位となった企業は？

今回は、上場企業の有価証券報告書に記載された平均年収のデータを使って、「年収が低い会社ランキング2025【従業員の平均年齢40代】」を作成した。

対象は、従業員の平均年齢（単体）が40代の上場企業。単体の従業員数が100人未満の企業は除外している。対象期間は、2024年4月期〜25年3月期。

早速、ランキングを確認していこう。

1位は、宮城県仙台市に本社を置く警備会社のトスネット。平均年収は267.2万円（平均年齢43.0歳、従業員数146人）だった。

イベントでの会場警備や交通規制、看板などの規制資機材提供、電源供給の事業などがある会社だ。

今回のランキングの対象となった2024年9月期は、コロナ禍収束後に各種イベントやコンサートなどが再開されたことや、能登半島の地震や豪雨などで被害を受けた地域の復旧・復興工事に伴う警備事業の需要の高まりが業績を押し上げた。売上高は115億5900万円（前年比5.7％増）、当期純利益は8億9100万円（同54.6％増）の好決算となった。

こうした状況下、平均年収も前年の240.4万円（平均年齢43.0歳、従業員数145人）から267.2万円へと11.1％の増加となったものの、今回のランキングでは年収200万円台の唯一の企業となった。

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