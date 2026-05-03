この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ポイ活投資チャンネル」が「【2026年5月GW特別企画】インフレ時代における投資の重要性　年間４５万ポイントを投資に充てることで１億円達成！」を公開した。動画では、年間45万ポイントを稼ぐポイ活と投資を組み合わせることで、1億円の資産形成と「準FIRE」を目指す具体的なロードマップが解説されている。

同チャンネルでは、労働収入だけではインフレに負けてしまう現代において、預金だけでなく「iDeCo」や「NISA」を活用した非課税投資の重要性を指摘している。「ポイ活的作業を行うことで、お金を消費せずともポイントのみを獲得できます」と語り、年間45万ポイントを原資に投資へ回す方法を推奨した。目指す最終目標は、社会との接点を残しつつやりたいことを実現する「準FIRE」であると定義している。

動画の中盤では、1億円を貯めるための複利の計算式を提示し、投資期間（年数）と年利率の重要性を強調した。過去のデータに基づくアセットごとの年利率や、分散投資に欠かせない「相関係数」についても詳細な数値を交えて解説している。

終盤には、20代から60代までの年齢別シミュレーションを紹介した。例えば、20歳であれば初期投資0円でも年間45万ポイントの積立と年利7%の運用で、65歳時点で1.2億円を超える資産が形成できると試算。一方、年齢が上がるにつれて必要な初期投資額は急増し、40歳では1500万円、60歳では7000万円が必要になると算出した。

「投資で最も重要な係数は年数である」と断言し、複利の効果を最大限に活かすためにはできるだけ若い時期から投資を始めることが不可欠であると結論付けた。インフレ時代を生き抜くための実践的な知識と、今日からでも投資を始めるべき理由が明確に示された内容となっている。

YouTubeの動画内容

01:33

目指している姿は「準FIRE」インフレ時代の投資戦略
05:07

1億円を貯めるための複利計算式と重要な係数
09:01

リスクを抑える分散投資に不可欠な「相関係数」の仕組み
10:57

20歳なら初期投資0円で1.2億円超え？年齢別のシミュレーション
14:30

結論「投資で最も重要な係数は年数である」

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