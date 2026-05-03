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知らなきゃ損！無印良品やユニクロも5%オフになる「イオンゴールドカード」の特典と裏ワザ

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「イオン大好き わしっし夫婦の株主優待・特典攻略」が「【全11特典】知らなきゃ損！イオンゴールドカードの特典を使い倒す最強活用術」と題した動画を公開した。動画では、わしっし氏が年会費無料で持てる「イオンゴールドカード」の全11特典と、効率的な入手方法について詳しく解説している。



動画の冒頭から中盤にかけて、わしっし氏はゴールドカードならではの強力な特典を次々と紹介する。特筆すべきは、毎月20日・30日の「お客さま感謝デー」において、イオンの直営店だけでなく、イオンモール内のユニクロや無印良品といった専門店でも5%オフになる特典だ。「無印良品週間と被ったら合計15%オフになる」と、その絶大な節約効果を強調した。



さらに、イオンシネマでの映画鑑賞がいつでも1,400円になる点や、イオンモバイルの通信費が5%オフとなり、株主優待と組み合わせることで実質12.5%の割引になるという独自の実践術も披露。他にも、イオン銀行の「ゴールドステージ」適用による他行ATM・振込手数料の無料化、買い物の合間にくつろげるイオンラウンジの利用権、各種保険の付帯など、幅広いメリットを挙げている。



後半では、このカードの入手方法について解説。対象のイオンカードで「年間50万円以上のお買い物」をすることで自動的に発行され、「一度切り替えればその後は50万円は必須ではない」という。中でも、オートチャージや給与受け取りでポイントが貯まる「イオンカードセレクト」がおすすめだと推奨した。



日々の買い物から娯楽、通信費に至るまで、生活全般でお得を享受できるイオンゴールドカード。わしっし氏の解説は、イオン経済圏を賢く活用し、家計を助けるための必見の知識となっている。