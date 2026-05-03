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「ママは超能力者じゃない」赤ちゃんの泣き声で要求を聞き分ける説に“これが現実”と提言

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

12人産んだ助産師HISAKOが自身のYouTubeチャンネルで「【赤ちゃんの主張】空腹・眠たい・気持ち悪い…泣き声でわかるようになる？」を公開した。動画では、赤ちゃんの泣き声の発音によって要求を聞き分けられるというSNS等で話題の研究結果に対し、専門家としての率直な見解を語っている。



HISAKOさんは冒頭、オーストラリアの研究に基づくという赤ちゃんの泣き声分類を紹介。その説では、泣き声を「ねぇ（お腹が空いている）」「ねお（眠たい）」「へぇ（快適じゃない）」「えぁ（お腹が張って苦しい）」「えっ（ゲップ）」の5つに分けられるとしている。しかし、自身が12人の子どもを育て、25年以上にわたり助産師として数多くの赤ちゃんに関わってきた経験から「全然分かりませんわ」と一蹴した。



この研究自体を否定するわけではないとしつつも、赤ちゃんの声を聞き分けることにエネルギーを費やすのであれば、抱っこやオムツ替えなど「日々のルーティンをやってみる」ことの重要性を指摘。赤ちゃんはロボットではなく一つの人格を持つ人間であり、全員が同じ泣き方で要求を伝えるとは限らないと語る。さらに、5つの言葉がすべて赤ちゃんの「不快」を示している点に触れ、細かく分類すること自体が「不自然でしかない」と疑問を呈した。



動画の終盤でHISAKOさんは「ママは超能力者じゃない」と述べ、子どもの複雑な感情を完璧に理解することは不可能だと強調。泣き声の聞き分けにとらわれず、毎日の生活リズムの中で直感的に赤ちゃんの求めていることを感じ取っていくアプローチを推奨した。最後には「途方に暮れる勇気を持ってほしい」と語りかけ、分からないときは無理をせずに開き直って赤ちゃんと向き合うよう、子育てに奮闘する親たちへ温かいエールを送った。