◆第７１回京王杯スプリングＣ・Ｇ２（５月２日、東京競馬場・芝１４００メートル、良）＝１着馬に安田記念優先出走権

伝統の１４００メートル重賞が１８頭で争われ、３番人気のワールズエンド（牡５歳、栗東・池添学厩舎、父ロードカナロア）が逃げ切り、重賞初制覇を飾った。勝ちタイムは１分１８秒９。

前走・リゲルＳは惜しくも２着。昨年のスワンＳ以来の重賞３回目の挑戦でタイトルをつかんだ。津村明秀騎手は自己最多を更新する年間重賞５勝目となった。

１４番人気のセフィロ（三浦皇成騎手）が２着、７番人気のマイネルチケット（横山武史騎手）が３着だった。

津村明秀騎手（ワールズエンド＝１着）「最後は外の馬の勢いが良かったけど、最後のひと踏ん張りをしてくれました。今までのレースを見てももつと思っていたし、信頼してスタートから出していきました。道中は外から行ったぶん周りは若干きづらかったのか、僕にとっては楽な展開でした。本当にスピードと負けん気の強さがあるので、それが十分に出たレースだったと思います。ここで重賞を勝ったのはとても大きくて、馬自身も自信をつけてくれると思うので、頑張ってくれたらと思います」