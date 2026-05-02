◇女子ゴルフツアー NTTドコモビジネス・レディース第3日（2026年5月2日 千葉県 浜野GC＝6704ヤード、パー72）

2位で出た菅沼菜々（26＝あいおいニッセイ同和損保）が、67の通算12アンダーと伸ばし2年連続優勝に王手をかけた。

「大好きなコースなので印象も良いですし、ショットも安定しているので、自信を持ってプレーできているなって感じです」

好調の要因は昨年より「15ヤード（飛距離が）伸びた」というドライバーショット。ドライビングディスタンスの計測ホールの16番パー4では、284ヤードもかっ飛ばし“午前組”の中で、藤田かれんの295ヤードに次ぐ2位の飛距離をマークした。

さらに17番パー5では、フェアウエーから、グリーンエッジまで250ヤードの2打目を1Wの“直ドラ”で狙った。フェアウエーに立つ前方の木の枝を避けるため低めの球でグリーン手前30ヤードまで運んだ。そこからピンそば50センチに寄せて会心のバーディーを奪った。

「“直ドラ”は得意です。調子が良いときは“直ドラ”ができる感じがあって、悪くなってくると（クラブヘッドが）下から入ってくるので、感覚が良いときに使えるかなという感じです」

昨年の平均飛距離は242・42ヤードでランク34位だったが、今大会の初日は平均263・50ヤードで出場選手の中で3位と躍進。オフに体力強化に励んだ成果で、飛ばし屋に変身していた。

「毎日（スタッツを見るのが）楽しみです。意識しているパーオン率も（初日は）1位だったので」と満足そうにうなずいた。

悪天候で中止となった前日は「練習だけちょっと行って、ぼーっとしてました」と軽めの調整で体力を温存。

浜野GCで昨年行われた3日間競技のパナソニック・オープンでは通算10アンダーで優勝。今年は既に2日間で通算11アンダーとそのアンダーパーを上回っている。

「昨年を超えられていますし、やっぱり飛距離もそうですけど、アイアンショットの感覚が凄く良くて、ここのグリーンが大好きなので良い感じです。（優勝を）あまり意識するとあれなんですけど、本当にコースが凄い好きなので楽しみです」

今オフには都内で500人を集めたファンミーティングを開催。「フライングゲット」、「ヘビーローテーション」、「会いたかった」などのAKB48のナンバーを熱唱し観客を総立ちにさせた。

ファンから大きなエネルギーをもらい「ゴルフの次に楽しいです。生きがいです。次も企画しています」と笑顔で話す。

2月には徳間ジャパンから「君の救世主になりたくて！」でCDデビュー。臼井麗香と結成しているアイドルユニット「ちぇるなな」のライブも行った。

充実したアイドル活動との“二刀流”で、本業の勢いもさらに加速しそうだ。