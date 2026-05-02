[5.2 J1百年構想リーグ EAST第14節](日産ス)

※14:00開始

主審:清水勇人

<出場メンバー>

[横浜F・マリノス]

先発

GK 1 朴一圭

DF 2 加藤蓮

DF 33 諏訪間幸成

DF 35 関富貫太

DF 44 トーマス・デン

MF 19 テヴィス

MF 28 山根陸

MF 29 樋口有斗

FW 9 谷村海那

FW 18 オナイウ情滋

FW 46 浅田大翔

控え

GK 21 飯倉大樹

DF 17 ジェイソン・キニョーネス

DF 49 村上慶

MF 6 渡辺皓太

MF 32 田中雄大

MF 40 天野純

FW 11 ジョルディ・クルークス

FW 23 宮市亮

FW 26 ディーン・デイビッド

監督

大島秀夫

[水戸ホーリーホック]

先発

GK 34 西川幸之介

DF 2 ダニーロ

DF 7 大森渚生

DF 17 板倉健太

DF 25 真瀬拓海

MF 3 大崎航詩

MF 14 新井瑞希

MF 19 仙波大志

MF 70 マテウス・レイリア

FW 10 渡邉新太

FW 29 多田圭佑

控え

GK 21 松原修平

DF 4 牛澤健

DF 89 佐々木輝大

MF 11 鳥海芳樹

MF 33 安藤晃希

MF 53 山下翔大

MF 82 川上航立

FW 9 根本凌

FW 20 パトリッキ

監督

樹森大介