横浜FMvs水戸 スタメン発表
[5.2 J1百年構想リーグ EAST第14節](日産ス)
※14:00開始
主審:清水勇人
<出場メンバー>
[横浜F・マリノス]
先発
GK 1 朴一圭
DF 2 加藤蓮
DF 33 諏訪間幸成
DF 35 関富貫太
DF 44 トーマス・デン
MF 19 テヴィス
MF 28 山根陸
MF 29 樋口有斗
FW 9 谷村海那
FW 18 オナイウ情滋
FW 46 浅田大翔
控え
GK 21 飯倉大樹
DF 17 ジェイソン・キニョーネス
DF 49 村上慶
MF 6 渡辺皓太
MF 32 田中雄大
MF 40 天野純
FW 11 ジョルディ・クルークス
FW 23 宮市亮
FW 26 ディーン・デイビッド
監督
大島秀夫
[水戸ホーリーホック]
先発
GK 34 西川幸之介
DF 2 ダニーロ
DF 7 大森渚生
DF 17 板倉健太
DF 25 真瀬拓海
MF 3 大崎航詩
MF 14 新井瑞希
MF 19 仙波大志
MF 70 マテウス・レイリア
FW 10 渡邉新太
FW 29 多田圭佑
控え
GK 21 松原修平
DF 4 牛澤健
DF 89 佐々木輝大
MF 11 鳥海芳樹
MF 33 安藤晃希
MF 53 山下翔大
MF 82 川上航立
FW 9 根本凌
FW 20 パトリッキ
監督
樹森大介
※14:00開始
主審:清水勇人
<出場メンバー>
[横浜F・マリノス]
先発
GK 1 朴一圭
DF 2 加藤蓮
DF 33 諏訪間幸成
DF 35 関富貫太
DF 44 トーマス・デン
MF 19 テヴィス
MF 28 山根陸
MF 29 樋口有斗
FW 9 谷村海那
FW 18 オナイウ情滋
FW 46 浅田大翔
控え
GK 21 飯倉大樹
DF 17 ジェイソン・キニョーネス
DF 49 村上慶
MF 32 田中雄大
MF 40 天野純
FW 11 ジョルディ・クルークス
FW 23 宮市亮
FW 26 ディーン・デイビッド
監督
大島秀夫
[水戸ホーリーホック]
先発
GK 34 西川幸之介
DF 2 ダニーロ
DF 7 大森渚生
DF 17 板倉健太
DF 25 真瀬拓海
MF 3 大崎航詩
MF 14 新井瑞希
MF 19 仙波大志
MF 70 マテウス・レイリア
FW 10 渡邉新太
FW 29 多田圭佑
控え
GK 21 松原修平
DF 4 牛澤健
DF 89 佐々木輝大
MF 11 鳥海芳樹
MF 33 安藤晃希
MF 53 山下翔大
MF 82 川上航立
FW 9 根本凌
FW 20 パトリッキ
監督
樹森大介