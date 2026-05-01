「元気そうで良かった」米倉涼子、仕事終わりの最新ショットに反響！ 「相変わらず本当にお綺麗です」
俳優の米倉涼子さんは5月1日、自身のInstagramを更新。笑顔が輝く最新ショットを公開しました。
【写真】米倉涼子の美しい姿
ファンからは「お疲れさま 元気そうでなにより」「相変わらず本当にお綺麗です！」「やっぱり、米さんの笑顔見ると元気になります」「元気そうで良かった」「笑顔が見れて嬉しい」「なんの撮影かな？気になるな〜」などの声が上がりました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
【写真】米倉涼子の美しい姿
撮影後にもらった花束を公開米倉涼子さんは「撮影後、ステキなお花を頂きました！ ありがとうございます」とつづり、写真を1枚投稿。グリーンと白を基調にしたナチュラルで洗練されたブーケを手に、柔らかな笑顔を見せています。仕事を終え、充実した雰囲気です。
ファンからは「お疲れさま 元気そうでなにより」「相変わらず本当にお綺麗です！」「やっぱり、米さんの笑顔見ると元気になります」「元気そうで良かった」「笑顔が見れて嬉しい」「なんの撮影かな？気になるな〜」などの声が上がりました。
ドイツでの写真も公開普段の投稿でも仕事の合間の姿を披露している米倉さん。4月14日の投稿では、ドイツ・ベルリンで撮影した姿を公開していました。カジュアルな格好で、散策を楽しんでいるようです。リラックスした様子がうかがえます。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)