俳優の米倉涼子さんは5月1日、自身のInstagramを更新。最新ショットを公開し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：米倉涼子さん公式Instagramより）

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俳優の米倉涼子さんは5月1日、自身のInstagramを更新。笑顔が輝く最新ショットを公開しました。

【写真】米倉涼子の美しい姿

撮影後にもらった花束を公開

米倉涼子さんは「撮影後、ステキなお花を頂きました！　ありがとうございます」とつづり、写真を1枚投稿。グリーンと白を基調にしたナチュラルで洗練されたブーケを手に、柔らかな笑顔を見せています。仕事を終え、充実した雰囲気です。

ファンからは「お疲れさま　元気そうでなにより」「相変わらず本当にお綺麗です！」「やっぱり、米さんの笑顔見ると元気になります」「元気そうで良かった」「笑顔が見れて嬉しい」「なんの撮影かな？気になるな〜」などの声が上がりました。

ドイツでの写真も公開

普段の投稿でも仕事の合間の姿を披露している米倉さん。4月14日の投稿では、ドイツ・ベルリンで撮影した姿を公開していました。カジュアルな格好で、散策を楽しんでいるようです。リラックスした様子がうかがえます。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)