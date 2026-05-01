コンプした？【スタバ】終売前に急げーーッ！「新作フラペチーノ」

【スターバックス】から期間限定で、以前発売された「フラペチーノ®」が進化してカムバック。日本での30周年を記念したメニューとして登場しています。懐かしさもありつつ、グレードアップした美味しさが楽しめる特別なフラペチーノは、期間中に飲み比べてみるのもおすすめ。5種類のうち、各店舗1種類のみの販売なので、気になる味のフラペチーノを求めて店舗巡りも楽しめるかも。この記事では、メロン系とヨーグルト系のフラペチーノをピックアップします。

メロン好きにはたまらない！

見た目からメロンたっぷり感がうかがえる「THE フラペチーノ® of メロン of メロン」。公式サイトによれば「スターバックス コーヒー ジャパン史上、最大の果肉量でメロン感をアップ」とのことで、果肉の食感とともにしっかりとした飲み応えが感じられそうです。さらに、国産赤肉マスクメロン果汁を使用したソースをトッピングしており、ドリンク部分と混ぜればさらに豊かなメロンの風味を楽しめそう。気温が高めの日にも爽やかに飲み切れそうです。

ヨーグルト感がアップした、さっぱりフラペチーノ

メロンのフラペチーノに負けず劣らずの爽やかな味を楽しめそうな、「THE フラペチーノ® of フルーツーオンートップーヨーグルト with クラッシュ ナッツ」も要チェック。ヨーグルトに、ストロベリー、黄桃、オレンジ、白桃の果肉入りのフルーツジェリー、さらにアーモンドを加えたフラぺチーノです。@paopa0nさんは「さっぱり系が好きなので、今まで飲んだ中ではコレがぶっちぎり」とコメントしています。香ばしいアーモンドが良いアクセントになってくれそうです。

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※こちらの記事では@j.u_u.n__starbucks様、@paopa0n様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：S.Hoshino