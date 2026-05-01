シームレスに聴き倒せる！極上「オープンイヤータイプイヤホン」7選【大人のための最新オーディオ大全】

【大人のための最新オーディオ大全】

ながら聴き需要や安全性志向、フィットネスブームが重なって急成長しているオープンイヤータイプイヤホン。e☆イヤホンのゆーでぃさんは「ユーザーが重視しているのは、装着感、サウンド、バッテリー性能の順だと思います」と語る。

確かにアクティブなシーンで使うことが多いので、落ちない、ズレないは至上問題。また、最近の傾向について「オープンイヤー型でも音が良くなってきているので、音質に関しても結構こだわれるようになってきました。オープンイヤー型は長時間つけたままという方が多いので、ロングバッテリーも選ぶポイントになってきます」と言及する。ではさっそく、注目の7品をご覧あれ！

e☆イヤホン

ゆーでぃさん

PRスタッフとしてYouTubeでも活躍中。約10年前にSHURE SE215に感動し、大好きなUVERworldを良い音で聴きたいという思いからイヤホンの世界へ。ハイエンドイヤホンを複数所持するオーディオマニア。

1. JBLの本気を感じる上位モデル

JBL

「Sense Pro」（2万4200円）

空間オーディオにも対応しており、元々の臨場感に空間の広がりがプラスされたような感じに。音楽はもちろん、映像コンテンツをより楽しむことができます（ゆーでぃさん）

16.2mmの大型ドライバーや音漏れを抑える「OpenSoundテクノロジー」、Auracast対応、自動で音を最適化するPersoni-Fi3.0など機能が充実。ビームフォーミングマイクとAIアルゴリズムにより通話品質にも秀でる。

▼最大20度の可動域で角度調節が出来るイヤーフック

▲人間工学に基づいた独自の三次元形状イヤーフック。最大20度の稼働域を持つ調整機構により微調整ができる

▼低音増強アルゴリズムによるダイナミックサウンド

▲聴いている音量に応じて低音を調整。常に深みのある豊かでダイナミックなサウンドを歪みなく再現する

2. 迫力のある重低音とクリアな中高域を実現

Shokz

「OpenFit 2+」（2万7880円）

スポーツ時でも邪魔にならない軽量さで、長時間の使用でも負担が少ないです。首を振ったりランニングでもズレない安定感があります（ゆーでぃさん）

DualBoostテクノロジー搭載。独立した2つのスピーカー、迫力のある重低音を届ける17.3mmの超大型低周波ユニット、独立した高周波ユニットが、鮮やかでダイナミックなDolby Audioを実現。

▼深みのある低音と非常にクリアな中音＆高音

▲超大型低周波ユニットとOpenBass2.0アルゴリズムとの連携で深みのある低音を実現。中高域もクリアで聴きやすい

3. 長時間装着でも痛くなりにくい快適設計

ソニー

「ワイヤレスステレオ ヘッドセット LinkBuds Clip」（2万9700円）※ソニーストア価格

はさむ力がちょうどよく、ずれにくい装着感。付属品のフィッティングクッションで調節も可能です。長時間でも耳が痛くなりにくいです（ゆーでぃさん）

ソニー初のイヤーカフ型オープンイヤー完全ワイヤレスで、長時間着けていても快適な装着感を誇る。独自技術DSEE（※）により、圧縮された音源をCD音質相当まで（ヘッドホン内で）補完する

※DSEEは専用アプリから機能を有効にすることで使用可能

▼シーンに合わせて切り替えられる3つのリスニングモード

▲スタンダードモードのほか、人の声が聴きやすくなるモードや音漏れを抑制するモードを使い分けられる

4. 軽快な装着感と迫力のあるサウンド

アンカー·ジャパン

「Soundcore V40i」（9990円）

耳掛け式のながら聴きイヤホンのケースは大きめが多いので、コンパクトなのは魅力。ポケットに入るサイズ感は持ち運びに便利です（ゆーでぃさん）

ワンステップで使えるカバーレスデザインと軽快な装着感、16×13mmの大型ドライバーによる迫力のあるサウンドが評判。耳道方向に音を集中させる構造で音漏れも軽減されている。

▼4段階に角度調整可能なイヤーフック

▲4段階の角度調整が可能で、耳に合った抜群の装着感を実現。ランニングなどのスポーツ時でもズレにくい

5. 低音から高音までしっかり再生

EarFun

「OpenJump」（8990円）

低遅延のゲームモード、臨場感のある音響体験を可能にするシアターモード、マルチポイントなどすべてのシーンを楽しくしてくれます（ゆーでぃさん）

14.2mmの大型ドライバーが低音の厚みと広いレンジを確保。20Hz〜20kHzの広い周波数帯域で、低音から高音までしっかり再生する。ながら聴きでも音が薄くなりにくい。

▼IPX7防水規格に対応

▲多くのイヤホンに採用されているIPX4に対して、IPX7防水規格対応。運動時の汗や雨天時でも心配がない

6. アクティビティに特化したイヤホン

nwn（ヌーム）

「nwmGO」（1万6500円）

ネックバンド式のながら聴きイヤホンとしては珍しい空気伝導型。骨伝導が苦手な方でも使いやすく、安定感抜群の装着感を実感できます（ゆーでぃさん）

最適化した新開発の12mmドライバーが迫力ある低域とバランスの取れた中高域で満足のいくサウンドを提供。音漏れの少なさ、軽さ、安定した装着感でアクティビティの質を上げる。

▼音漏れ抑制を可能にする独自のPSZ技術

▲NTT独自の音漏れ抑制技術で驚くほど音漏れを低減。スポーツはもちろん普段使いでも活躍する

＜Editor’s Selection＞

7. 最新技術により音を細部まで美しく正確に表現

Shokz

「OpenFit Pro」（3万9880円）

Dolby Atmosに最適化されたチューニングにより、クリアで豊かなディテールを再現。臨場感あふれるサウンドによる没入感はハンパないです（ゆーでぃさん）

最新のShokz SuperBoostを搭載し、ダイナミックで音の細部まで正確に表現するクリアなサウンドを実現。柔らかい新開発素材Shokz Ultra-Soft Silicone2.0を採用し、快適な装着感、フィット感も向上している。

▲進化したワイドバンド音漏れ抑制技術「DirectPitch 3.0」が、音漏れを最小限に抑え、音を耳元にしっかり届ける

▲初搭載のフォーカスモードにより、騒がしい環境でも音楽をクリアに楽しめ、同時に周囲の気配も感じられる

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※2026年4月6日発売「GoodsPress」5月号80-81ページの記事をもとに構成しています

＜取材・文／黒川秀紀 監修／e☆イヤホン＞

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