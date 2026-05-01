大阪＆東京で『ハイキュー!!』展示イベント開催へ！ プレーを体感できる空間やオリジナルグッズを用意
テレビアニメ『ハイキュー!!』のプレーをコート上で体験できる展示イベント「バレーボール超体験空間『ハイキュー!! オン ザ コート』」が、6月27日（土）から大阪・堂島リバーフォーラムで、8月7日（金）から東京・ベルサール六本木で開催される。
【写真】迫力満点！ 体験ブースや映像展示の詳細
■「音」で楽しむ体験
今回開催される「バレーボール超体験空間『ハイキュー!! オン ザ コート』」は、キャラクター12人がガイド役として登場する“オンザコートスペシャルトレーニングセンター”を舞台に、来場者自身がプレイヤーとして参加しながら『ハイキュー!!』のプレーを体感できる展示イベント。
“飛ぶ”、“打つ”、“繋ぐ”の3つのエリアで構成された会場には、体験ブースに加え、キャラクターがプレーを振り返る映像展示を用意。目の前で展開される作中のプレーにあわせてキャラクター同士の掛け合いや解説が楽しめ、アニメ本編では語られない内容にも踏み込んだ内容となっている。
また、豪華キャスト総勢12人を起用した、本イベント録り下ろし音声ガイドが登場。組み合わせの異なる3パターンの音声ガイドから選べ、展示の解説やキャラクター同士の掛け合いや会話を通じて、まるで同じ空間を一緒に回っているかのような没入感を体験できる。
さらに、「アクリルアートジオラマ」や「ブロックビッグタオル」など本イベントの体験コンテンツと連動した約40種類のオリジナルグッズが販売されるほか、“振り向き”をテーマに描き起こしたアニマルマスコットイラストのグッズも展開予定だ。
日程
■大阪・堂島リバーフォーラム
6月27日（土）〜8月2日（日）
■東京・ベルサール六本木
8月7日（金）〜9月13日（日）
【写真】迫力満点！ 体験ブースや映像展示の詳細
■「音」で楽しむ体験
今回開催される「バレーボール超体験空間『ハイキュー!! オン ザ コート』」は、キャラクター12人がガイド役として登場する“オンザコートスペシャルトレーニングセンター”を舞台に、来場者自身がプレイヤーとして参加しながら『ハイキュー!!』のプレーを体感できる展示イベント。
また、豪華キャスト総勢12人を起用した、本イベント録り下ろし音声ガイドが登場。組み合わせの異なる3パターンの音声ガイドから選べ、展示の解説やキャラクター同士の掛け合いや会話を通じて、まるで同じ空間を一緒に回っているかのような没入感を体験できる。
さらに、「アクリルアートジオラマ」や「ブロックビッグタオル」など本イベントの体験コンテンツと連動した約40種類のオリジナルグッズが販売されるほか、“振り向き”をテーマに描き起こしたアニマルマスコットイラストのグッズも展開予定だ。
日程
■大阪・堂島リバーフォーラム
6月27日（土）〜8月2日（日）
■東京・ベルサール六本木
8月7日（金）〜9月13日（日）