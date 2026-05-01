【ディズニー】アフター5なら″4500円″からインパできる。夏限定パスポートが販売開始！《7月1日〜9月14日入園分》

東京ディズニーランド・東京ディズニーシーでは、2026年5月1日から、夏期入園日を対象にした限定パスポート3種の販売を開始します。

両パークを自由に行き来できるチケットも

期間中、ランドとシー2つのパークでは、爽快な夏イベント「サマー・クールオフat Tokyo Disney Resort」を開催します。

過ごし方に合わせて選べる夏限定のパスポートで、特別な夏の思い出を作るチャンスです。

登場するパスポートは3種類。それぞれ販売期間は5月1日から9月14日まで、対象期間は7月1日から9月14日まで。

「アフター3サマーパスポート」は15時から1パークに入園できるチケットで、大人6500円〜、中人5300円〜、小人3800円〜。

「アフター5サマーパスポート」は17時から入園でき、大中小共通4500円〜です。夜のショーを中心に楽しみたい人にぴったり。なお、小人区分を購入する場合は「アフター3サマーパスポート」のほうがお得です。

上記パスポートの有効期限は購入日から1年間ですが、有効期限内であっても入園日を9月15日以降に変更することはできません。有効期限内に変更できなくなったパスポートの取り扱いについては、6月下旬頃に東京ディズニーリゾートオフィシャルウェブサイトで告知されます。

また、「1デーパークホッパーパスポート（期間限定）」は、開園から午前11時までは1パークを楽しみ、11時以降はランドとシーの2パーク間を自由に行き来できる特別なチケットです。移動後はどちらのパークでも「ディズニー・プレミアアクセス」や「ディズニー・モバイルオーダー」などが利用でき、時間を最大限に有効活用できます。

価格は大人1万3700円〜、中人1万1200円〜、小人8100円〜。購入時に午前の利用パークを指定する必要があります。後から変更はできません。

パスポートの有効期限は26年9月14日までです。

また、1日あたりの販売枚数に限りがあり、販売期間中に他のチケットを販売していても売切れになる場合や、予告なく再販売になることがあります。

なお、中人は中学生・高校生（12歳〜17歳）、小人は4歳〜11歳（小学生まで）、3歳以下の子どもは入園無料です。

いずれも東京ディズニーリゾート公式サイトの予約・購入ページ、もしくは公式アプリで販売されます。入園日ごとに料金が異なるため、詳細は公式サイトでご確認を。

※価格はすべて税込です。

（C）Disney

東京バーゲンマニア編集部