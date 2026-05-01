西日本シティ銀行（本店・福岡市）は2026年5月1日、職員が投稿した顧客の氏名の写りこんだ営業店内の動画・画像がSNS上に拡散された事案を受け、3日に予定していた「第65回 博多どんたく港まつり」への参加を自粛すると発表した。

手にしていたチラシに「西日本シティ銀行」の文字

Xでは29日頃から、SNSアプリ「BeReal」で撮影されたとみられる、企業の事業所内とみられる場所を映した動画や画像が拡散されていた。動画や画像には、パソコンの画面や業績目標などが記載されたホワイトボードが写り込んでいたほか、従業員とみられる人物が手にしていたチラシには「西日本シティ銀行」の文字が見えた。

西日本シティ銀行は30日、公式サイトで「当行職員がインターネット上に投稿した営業店執務室内を撮影した動画や画像が、拡散された事案が判明いたしました」として謝罪。動画・画像に写り込んでいたホワイトボードには、7人の顧客の氏名が記載されていることが確認できたとして、対象者に個別に謝罪すると伝えた。

西日本シティ銀行は「SNS投稿に関する当行職員の不適切事案を重く受け止め」た結果として、「第 65 回 博多どんたく港まつり」で行う予定だった「西日本シティ銀行 ステージ」の開催と、「はかた駅前どんたくストリートパレード」と「どんたく 広場（明治通り）パレード」への参加を自粛すると発表した。

ステージでは、開幕宣言や「ふくおか・博多の歌」合唱、金融クイズなどが行われる予定だった。また、「はかた駅前どんたくストリートパレード」は、新入行員など約120人、「どんたく 広場（明治通り）パレード」は役員や新入行員、西日本シティ銀行のCM出演者など約200人が参加予定だった。

なお、3日14時10分から予定されている九州各地の団体による伝統芸能の披露と、4日に予定されている一般の人が出演する「一般演目」は予定通り行われるという。

「博多どんたく港まつり」は、7月の博多祇園山笠、9月の放生会（ほうじょうや）と並ぶ「博多三大祭り」のひとつとして知られる。「どんたく」の公式サイトによると、「市民総参加の『福岡市民の祭り』」で、国内外から多くの人が集まるまちの一大イベントだ。西日本シティ銀行も例年参加しており、今回は3月に竣工したばかりの複合ビル「西日本シティビル」に演舞台が設置される予定。