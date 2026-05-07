この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

高須幹弥氏「国民の生活が苦しくなる」急激な円安と物価高に警鐘！為替介入の裏にあるこれが現実

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

美容外科医の高須幹弥氏が自身のYouTubeチャンネルで「【緊急】片山財務大臣が介入示唆した直後に為替相場が一時1ドル155円台に！【実弾投入？】」を公開した。動画全体で高須氏は、急激な円安と日銀の為替介入の背景について、中東情勢や日米の金利差を交えながら分析し、物価高に苦しむ国民生活への強い懸念を語っている。



動画序盤、高須氏は4月30日に起きた為替相場の乱高下に触れ、「実弾を投入したと思う」と日本政府や日銀が為替介入に踏み切った可能性を指摘した。介入を公表しない理由については、「投機筋の連中の不安を煽ることができる」と独自の視点で解説している。



続いて、現在の円安の根本的な原因が中東情勢にあると言及。原油や天然ガスなどのエネルギー価格の高騰が「コストプッシュ型のインフレ」を引き起こしており、「日本国内のほぼあらゆる物価が上がってしまい、国民の生活が苦しくなってしまう」と現状を憂慮した。



また、スタグフレーションの懸念から日銀は利上げに踏み切れず、一方でアメリカのFRBも利下げできないため、日米の金利差が開いたままになり「円キャリートレード」が加速していると構造的な問題を指摘した。



さらに終盤では、米中の対立を背景に、アメリカが自国の生産拠点などを日本へ移行させるため、ある程度の円安を容認しているという説を展開。しかし、「160円といってしまうと日本国民の不満が高まり自民党の支持率も低下してしまう」と述べ、160円を壁として介入が行われたと推測した。最後に高須氏は、戦争が終結すれば原油価格も落ち着き、自然に円高へ向かうだろうと予測した。「早く戦争終わってほしい」と切実な思いを語り、事態の早期解決を願いつつ動画を締めくくった。