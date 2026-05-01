「飼い主と1カ月ぶりの再会」



【動画】猛ダッシュで飼い主のもとへ！ アイラブユーって言ってる？

そんなコメントとともにInstagramで公開された動画が、17万件を超える“いいね”を集め、大きな話題となっています。



映っているのは、柴犬の「琴（コト）」ちゃん（3歳・女の子）。散歩中の様子を、飼い主さんが後ろからそっと追いかけて撮影しています。



軽やかな足取りで進む琴ちゃんは、どうやら飼い主さんの存在にまだ気づいていない様子。飼い主さんが小さく「こと…」と声をかけると一瞬、振り返るも、そのまま歩き去ってしまう琴ちゃん。



思わず少し切ない気持ちになる飼い主さんでしたが、もう一度「ことちゃん…」と、今度は少しはっきりと呼びかけると――その声に反応した琴ちゃんが、くるっと振り返って見事な“二度見”。



次の瞬間、勢いよく駆け寄ってーー



うれしそうに鳴きながら飼い主さんへ飛びつきました。



まるで感情が一気にあふれ出たかのような再会シーンに、「涙が出る」「会いたかったんだね」と感動の声が。また、「最後に『アイラブユー』って言ってる！」と、琴ちゃんの鳴き声に驚く声も多く寄せられています。飼い主のYastinさん（@yasuto_koto）に伺いました。



生後3カ月で家族にーー再会後は“べったり”に

ーー撮影時の状況を教えてください。



「仕事の都合で約1カ月間、家を空けることになり、その間は父の家に預けていました。動画は、迎えに行ったときの再会の様子を撮影したものです」



ーーこの光景を見た感想は？



「とても尊いと感じました。久しぶりの再会ということもあり、ついふだん以上に甘やかしてしまいました」



ーーこのあと、どうなったか教えてください。



「その後は一日中、私のことを観察するようにそばにいて、少しでも視界からいなくなると後ろをついてくるような様子でした」



ーーふだんは、どんな性格の子ですか。



「生後3カ月のころから一緒に暮らしており、時間をかけてしっかりとしつけをしてきました。人間本位のしつけにならないよう、犬の目線も意識して接してきたため、比較的おとなしく、よく言うことを聞く子だと感じています」



待ちに待った飼い主さんとの再会に、全身で喜びを表す琴ちゃん。その姿は、見る人の心をじんわりと温めています。



「涙が出る」

「かわいいなぁ」

「会いたかったんだね」

「お手本のような二度見」

「嬉しさ爆発の鳴き声が本当かわいい」

「尊い。癒やしをありがとうございます」

「気付き方かわいい！ 大好きなのがすごく伝わる」

「最後ネイティブに『アイラブユー』って言ってる」

「最初の『知らん人ついてくる』みたいな反応も含めて全部が激かわ」



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）