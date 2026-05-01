『響け！ユーフォニアム』新規カット10枚解禁 劇中では550カット以上使用
アニメ映画『最終楽章 響け！ユーフォニアム』前編（4月24日より公開中）の新規カット10枚が公開された。劇中で印象的なマーチングバンドイベント「サンライズフェスティバル」や、吹奏楽コンクールの演奏シーンなど、本作にて新たに描かれた新規カットから10枚がセレクトされいてる。
【画像】サンフェスなどのシーン！『最終楽章 響け！ユーフォニアム』新規カット10枚
主人公・黄前久美子たちの“青春”という一言では語り尽くせないドラマを感じさせる内容で、本作では新規カットが550カット以上、ブラッシュアップカットを含めると650カットに及び、全体の約3分の1が新作映像として構成されている。場面カットからも、京都アニメーションが手がける繊細かつ美麗な映像表現の一端がうかがえる。
『響け！ユーフォニアム』は、京都アニメーションが手掛ける大人気吹奏楽アニメシリーズで、北宇治高校吹奏楽部を舞台に主人公・黄前久美子が奮闘する青春ストーリー。2015年4月にテレビアニメ1期の放送を開始してから、テレビアニメを3期、劇場版や特別編、スピンオフ映画など5本を制作し、昨年で10周年を迎えた。
そして『最終楽章 響け！ユーフォニアム』前後編で堂々の完結となり、週末全国興行成績ランキングでは4位にランクインし、公開直後からさらなる注目を集めている。
【画像】サンフェスなどのシーン！『最終楽章 響け！ユーフォニアム』新規カット10枚
主人公・黄前久美子たちの“青春”という一言では語り尽くせないドラマを感じさせる内容で、本作では新規カットが550カット以上、ブラッシュアップカットを含めると650カットに及び、全体の約3分の1が新作映像として構成されている。場面カットからも、京都アニメーションが手がける繊細かつ美麗な映像表現の一端がうかがえる。
そして『最終楽章 響け！ユーフォニアム』前後編で堂々の完結となり、週末全国興行成績ランキングでは4位にランクインし、公開直後からさらなる注目を集めている。
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