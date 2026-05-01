ラッパー・シンガーのちゃんみなが、登場早々の第一声でまさかの言い間違い。笑いが止まらず「失礼いたしました」と謝罪した。

【映像】ちゃんみな、衝撃の言い間違い

ちゃんみなは、4月30日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系列）に出演。金髪のアップに淡いピンクの着物姿で登場した。

黒柳徹子に「どうぞこちらにおいでください」と招き入れられると、ちゃんみなは一礼して静々と歩み寄る。

そして「今日は素敵な和服で。どうも、こんにちは」と声をかけられると着席をしようとしていたちゃんみなは、うっかり「いらっしゃいませ」と挨拶。即座に首を振りながら「あ、すみません！いらっしゃいっ…お邪魔いたします」と慌てた様子で言い直すも笑いが止まらず。

黒柳も「素敵なお着物ね。いらっしゃいませ。あなたが言うなんて…」と爆笑すると「私が言うなんてね。すいません…失礼いたしました」と謝罪した。

「でも素敵。桜のお着物で」と改めて着物について触れると、ちゃんみなは「春をちょっとイメージして。徹子さんにお会いするんだったらお着物かなと思って…」と説明。

「素敵ね、とっても。帯も、お太鼓も素敵です。全部」と大絶賛の黒柳は、さらに「あなたはお背が高いからお着物が似合うのね。少し立ってお見せくださいますか」と促し、ちゃんみなが立ち上がって全身をくるりと一周りして見せると「スタイルいい。お髪も素敵で。すごい、よく髪の毛も」と褒め称えた。

そしてちゃんみながキメ顔でポーズを取ると「そうそうそう。いいですよ、ちゃんみなっていう感じがして」と黒柳は大喜び。ちゃんみなが「ありがとうございます」と照れた様子をみせるとスタジオは笑いに包まれた。

（『徹子の部屋』より）