「ゆりまるクオリティ」で世界を駆ける全力ポケGOトラベラー『YuriGames』をご紹介します。

「ゆりまるクオリティ」で世界を駆ける全力ポケGOトラベラー『YuriGames』

今週のピックアップ

『未発表サプライズだらけ！？そして難易度が半端ない！？GOフェス大阪でボルケニオン・ザシアン・ザマゼンタを探した結果！！~ 万博記念公園編~【ポケモンGO】』

――まずは簡単に自己紹介をお願いします

北山由里さん：「ポケモンGOという位置情報ゲームを中心に動画投稿をしております、YouTuberの『北山由里』と申します。主に『YuriGames』とサブチャンネルの『YuriGames -ANNEX-』の2つのチャンネルを運営しています。ポケモンGOはリリース初日から動画投稿をスタートしておりまして、今年で10年目になりました」

――YouTubeでのご活動を始めたきっかけは何ですか？

北山由里さん：「動画投稿を始めたのはポケモンGOがリリースされる1ヶ月前だったんです。元々、UUUM所属のHIKAKINさんやはじめしゃちょーさん、瀬戸弘司さんの動画が好きで当時から拝見していました。その中で瀬戸弘司さんがマイクラ実況をやられているのを見て、私もやってみたいと思って動画を作り始めたのが最初のきっかけでした。

そのちょうど1ヶ月後くらいに、たまたまポケモンGOがリリースされると知ったんです。私は子供の頃にポケモンの『赤』や『金』をプレイしていて、たくさんの思い出がありました。それがリアルな世界に出てくるらしいと聞いて『ちょっとやってみよう』と思って始めましたね」

――おすすめの動画は何ですか？

北山由里さん：「正直どれが一番かすごく迷っていたんですが、ポケモンGOを遊んだことがない方もいらっしゃるかもしれないということを踏まえて、去年開催されたポケモンGOで一番大きなリアルイベント『Pokémon GO Fest 2023』の大阪編の動画をご紹介したいと思います。会場のディスプレイやポケモンのオブジェがすごかったことや、世界中から日本に集まったトレーナーの方々が交流している様子、日本のトレーナーの皆さんの熱気などを見ていただけると思います。

個人的にすごく嬉しかったのが、イベントの前日くらいに急遽『初日、私はピカチュウのバルーンの前にいます。もしよろしければみんなで掛け声をやって動画に入れたいので、お時間があればお待ちしています』とファンの方にお伝えしたところ、本当にたくさんの方が集まってくださったんです。皆さんがリアルイベントをどれだけ楽しみにしていたかという熱意が伝わると思います。

また、著名なクリエイターさんも多数来場されていて、はじめしゃちょーさんにも少しご出演いただいてインタビューさせていただきました。いろんな方がプレイしているところを見ていただけるんじゃないかと思い、こちらを選びました」

未発表サプライズだらけ！？そして難易度が半端ない！？GOフェス大阪でボルケニオン・ザシアン・ザマゼンタを探した結果！！~ 万博記念公園編~【ポケモンGO】

https://www.youtube.com/watch?v=DqdI80R6eow



――ガジェット通信読者へメッセージをお願いします。

北山由里さん：「今年は、私の活動が10周年を迎える年ですが、ポケモンGOというゲーム自体も10周年を迎えます。おそらく10周年にふさわしい、これまでにないようなイベントが盛りだくさんになると思いますので、これから遊んでみようかなと思っている方にとっても、すごくいいスタートが切れる年になるんじゃないかと思っています。

外に出てみたいけど、散歩や体を動かすのがちょっと億劫だなという方にも、きっとポケモンたちが寄り添って一緒に歩いてくれると思います。ぜひお気軽にダウンロードして遊んでいただくと、さまざまな経験や出会いがあるんじゃないかなと思いますので、ぜひ触ってみてください！」

リリース初日からポケモンGOと共に歩み、リアルイベントの熱気や外に出る楽しさを世界中から発信し続ける『YuriGames』さんの今後の活躍に注目です！

YouTubeチャンネル『YuriGames』

https://www.youtube.com/@YuriKitayama

YouTubeサブチャンネル『YuriGames -ANNEX-』

https://www.youtube.com/@YuriGames-ANNEX-

Xのアカウント『北山由里(Yuri Kitayama)』

https://x.com/Yuri_FoL

編集：かとじゅん

取材：屋久谷・手島