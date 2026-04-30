おばたのお兄さん…妻・山崎アナと乗り越えた節目、長男の卒乳報告
お笑い芸人・おばたのお兄さんが29日、オフィシャルブログを更新。２歳８カ月の息子が“卒乳”したことを明かし、家族で迎えた節目についてつづった。
この日、「卒乳の話。妻と息子が泣いた日」と題してブログを更新したおばた。「タイトルの通り、今回は卒乳の話を」と切り出し、「一昨日２歳８ヶ月になった息子。実は３月までママのおっぱいライフを過ごしていました」と報告。「父である僕には経験の出来ない妻の覚悟、息子の決意をこの目で見届けました」と卒乳に向き合った家族の姿を振り返った。
妻でフジテレビの山崎夕貴アナウンサーは、この春から報道番組『Live News イット！』に月曜から金曜まで出演したり、バラエティの特番などを担当するなど本格復帰。生活リズムの変化により「夫婦としても息子中心のスケジューリングから夫婦共働きの中での子育てに変わります」と説明し、卒乳についても「今年に入ってから真剣に妻と話しあいをしてきました」と告白。
こうした環境の変化の中で迎えた節目に、おばたは「心情や子育てにおいてというよりも状況・環境が妻の決心へと導きました」と家族で乗り越えた大切な出来事を回顧。
最後は、山崎アナが息子を優しく抱き寄せる親子ショットとともに「詳しくはYouTubeで妻の口から話してくれています！ぜひご覧ください！」と呼びかけ、ブログを締めくくった。
おばたと山崎アナは2018年３月30日に結婚を発表。2023年８月27日には第１子となる長男が誕生している。
この日、「卒乳の話。妻と息子が泣いた日」と題してブログを更新したおばた。「タイトルの通り、今回は卒乳の話を」と切り出し、「一昨日２歳８ヶ月になった息子。実は３月までママのおっぱいライフを過ごしていました」と報告。「父である僕には経験の出来ない妻の覚悟、息子の決意をこの目で見届けました」と卒乳に向き合った家族の姿を振り返った。
こうした環境の変化の中で迎えた節目に、おばたは「心情や子育てにおいてというよりも状況・環境が妻の決心へと導きました」と家族で乗り越えた大切な出来事を回顧。
最後は、山崎アナが息子を優しく抱き寄せる親子ショットとともに「詳しくはYouTubeで妻の口から話してくれています！ぜひご覧ください！」と呼びかけ、ブログを締めくくった。
おばたと山崎アナは2018年３月30日に結婚を発表。2023年８月27日には第１子となる長男が誕生している。