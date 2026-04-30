自信の芽が育つ、大分・プロのヘアカット体験！ i-shift「こども美容院 in 日田」

記事ポイント 株式会社i-shiftが大分・日田市で無料の「こども美容院」を6月7日に開催日田市在住の小学生を対象に美容師によるプロのヘアカット体験を無料で提供6月以降2か月に1回継続開催予定のこども応援プロジェクト第一弾 株式会社i-shiftが大分・日田市で無料の「こども美容院」を6月7日に開催日田市在住の小学生を対象に美容師によるプロのヘアカット体験を無料で提供6月以降2か月に1回継続開催予定のこども応援プロジェクト第一弾

大分県日田市の子どもたちに、プロの美容師がヘアカットを無料で届けるイベントが始動。

i-shiftが立ち上げた「こども応援プロジェクト」の第一弾として、6月7日に日田市民文化会館パトリア日田にて開催される。

ヘアカットを通じて”自分を好きになる感覚”を届けることをコンセプトとした、地域密着型の子ども向けイベントだ。

i-shift「こども美容院 in 日田」





開催日：2026年6月7日(日) 10:00〜17:00場所：大分県日田市 日田市民文化会館 パトリア日田制作室対象：日田市在住の小学生参加費：無料内容：美容師によるヘアカット体験

「髪を切ることで、いつもよりかわいく、かっこよくなる体験を通じて子どもたちに”自分を好きになる感覚”を届けたい」というコンセプトのもとに生まれた企画。

プロの美容師による施術で、鏡に映る自分の変化を感じる特別な時間を提供する。

自分の姿に誇らしさを感じるその瞬間が、子どもたちの自信の芽となる。

代表の地元への想い

プロジェクトを主導するのは、日田市出身の代表取締役・伊藤慎吾氏。

ミュージシャンの夢を持って上京し、派遣社員を経て起業するまでの道のりで、両親や恩師の応援が自分を支えてきた原体験がある。

「子ども時代のほんの些細な出来事が、自分を前向きに捉えるきっかけになる」という確信のもと、今回のプロジェクトを発足させた。

人口減少、とりわけ若い世代の減少が課題となっている日田市の現状も、プロジェクトの背景にある。

育ててくれた故郷への恩返しとして、未来を担う子どもたちに新しい価値を届ける取り組みだ。

地域マガジン「ヒタスタイル」との連携

イベントには、日田市内で親しまれる地域マガジン「ヒタスタイル」が協力。

7月号にてイベントの様子が紹介される。

単なるヘアカット体験にとどまらず、地域全体で子どもたちを応援する場として機能する。

6月7日の初回開催以降は2か月に1回のペースで日田市内各所にて継続開催の予定。

子どもたちの自己肯定感と自己効力感を育む機会を、地域社会と連携しながら創出し続けるプロジェクトが動き出した。

プロの技術で生まれ変わるヘアスタイルが、子どもたちに「自分らしさ」を発見する瞬間を届ける。

鏡の前で自分の変化を感じた記憶が、長く心に残る体験となる。

今後も2か月に1回のペースで継続展開され、日田市の子どもたちとのつながりを深めていく。

i-shiftによる「こども応援プロジェクト」第一弾、こども美容院 in 日田の紹介でした。

よくある質問

Q. こども美容院に参加費はかかりますか？

A. 参加費は無料。

日田市在住の小学生を対象に、美容師によるヘアカット体験を無料で提供するイベントです。

Q. 次回以降の開催はいつ頃ですか？

A. 2026年6月7日の初回開催以降、2か月に1回のペースで日田市内各所での開催を予定しています。

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