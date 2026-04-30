

MAZZEL

NHKBSの音楽番組「The Covers」、５月のラインナップが発表された。２週連続、初出演ゲストも交えて届ける。番組のMCはリリー・フランキー、上白石萌歌。語りは、堂本光一が務める。

５月１週目（10日・午後10時50分〜）の放送は、「魅惑の昭和歌謡ナイト！」と題して、戦前の流行歌から昭和歌謡・黄金時代のヒット曲まで、ディープな名曲を大特集。ゲストは、カバーズ初登場となる由紀さおり！半世紀を超えて活躍を続ける彼女が、1969年のデビュー曲「夜明けのスキャット」を、気鋭のジャズトリオ Banksia Trio【須川崇志（Bass）林正樹（Piano）石若駿（Drums）】とのセッションで SPパフォーマンス。1936年発表の「東京ラプソディ」は、NHK大河ドラマ『光る君へ』の音楽を手がけた冬野ユミのアレンジで披露。世代を超えて歌い継がれる名曲を、新たな解釈で次世代に歌い継ぐ。

そして、２０代のダンス＆ボーカルグループ・MAZZELから、KAIRYU・NAOYA・HAYATO・EIKIが登場。確かなボーカル力で知られる彼らが、昭和のディープバラード・欧陽菲菲「ラヴ・イズ・オーヴァー」を歌い継ぐ。ＭＣと由紀さおりも絶賛した４人の歌声と、由紀さおりとMAZZELによる、ここでしか見られない世代を超えた昭和歌謡トークも。新たなサウンドで再構築し、歌い継がれる昭和歌謡の魅力を再発見する。

５月２週目（17日・午後10時50分〜）の放送は、「シティ・ポップナイト！」と題して、若手実力派アーティストと、シティ・ポップの魅力を再発見。世界的に人気の日本発ポップミュージック“シティ・ポップ”を次世代に贈る。カバーズゲストには、いま新たな解釈で名曲を歌い継ぐ、３組を迎える。

増田貴久（NEWS）が初登場。卓越した歌声で名曲を歌い継ぎ、最新カバーアルバムも大きな話題に。リスペクトする山下達郎の名曲「FOREVER MINE」を披露。増田の歌声を絶賛するリリー・フランキーとのトークも大盛り上がりの展開に。そして、上白石萌歌が大ファン世界的なライブ活動や楽曲提供で知られるYOGEE NEW WAVES 角舘健悟。松本隆・ユーミンが手がけた松田聖子のヒットソング「瞳はダイアモンド」を、瑞々しい感性と解釈で弾き語る。

さらに、マンスリーゲストとしてMAZZELが2週連続登場。USファンクバンドFREEDOM、そしてスチャダラパーによる名曲「GET UP AND DANCE」を大胆にサンプリングした最新ナンバーを披露。トークには、KAIRYU、NAOYAに加えて、ブレイクダンスの実力を誇るSEITO、切れ味鋭いラップを得意とするRYUKIが登場。いま世界的に人気を集めるシティ・ポップを、新世代ミュージシャンとグルーヴィーに届ける。

NHKBS The Covers 『魅惑の昭和歌謡ナイト！』

NHKBS The Covers 『シティ・ポップナイト！〜次世代に贈る〜』

【NHK総合】５月７日（木）午後10時〜は「The Covers スペシャル 松田聖子」

【ＭＣ】リリー・フランキー 上白石萌歌 【語り】堂本光一【カバーズゲスト】 由紀さおり、MAZZEL（KAIRYU,NAOYA,HAYATO,EIKI）■放送予定：5月10日（日）午後 10時50分〜11時19分 ＜NHKBS/BSP4K＞【曲目】由紀さおり ♪「夜明けのスキャット」 （1969／由紀さおり）♪「東京ラプソディ」 （1936／藤山一郎）MAZZEL（KAIRYU,NAOYA,HAYATO,EIKI）♪「ラヴ・イズ・オーヴァー」 （1979／欧陽菲菲）【ＭＣ】リリー・フランキー 上白石萌歌 【語り】堂本光一【カバーズゲスト】 増田貴久（NEWS）、 角舘健悟（YOGEE NEW WAVES）、 MAZZEL■放送予定：5月17日（日）午後10時50分〜11時19分＜NHKBS/BSP4K＞【曲目】増田貴久(NEWS) ♪「FOREVER MINE」 （2005／山下達郎）角舘健悟(YOGEE NEW WAVES) ♪「瞳はダイアモンド」 （1983／松田聖子）MAZZEL ♪「Get Up And Dance」 （2026／MAZZEL）【ナビゲーター】リリー・フランキー 上白石萌歌【語り】堂本光一